Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc hơn 4 triệu USD, hết tiền thì đi vay 30/10/2025 15:39

(PLO)- Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), khai sau khi nghỉ công tác thì đánh bạc nhiều hơn, không có tiền thì sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi.

Ngày 29-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội).

HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Biết King Club từ khi được cử đi Hà Nội học

Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) khai năm 2022 bị cáo được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần bị cáo được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman. Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi.

Cựu bí thư Ngô Ngọc Đức tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Khi mở thẻ xong, vì ở xa, bị cáo chỉ vào chơi 1-2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều.

Bị cáo Đức thừa nhận các con số bị cáo buộc, nhưng khai không nhớ tổng số lần chơi. Theo đó, tháng 6-2022, bị cáo mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Về số tiền mang đi đánh bạc, bị cáo Đức nói mỗi lần chỉ mang đi 50-70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi.

“Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi. Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài” - bị cáo Đức nói.

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình khai không rủ ai chơi cùng và sau khi làm việc với CQĐT mới biết hành vi của mình hoàn toàn sai trái; bị cáo rất ăn năn về hành động của mình.

Quá trình điều tra, ông Đức đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Đi uống cà phê rồi vào đánh bạc

Khai tại phiên tòa, nhiều bị cáo đều nói không nhớ mình đã đánh bạc bao nhiều lần, không nhớ được số tiền đã đánh bạc, số tiền thua bạc. Các bị cáo này đều thừa nhận con số bị cáo buộc.

Bị cáo Vũ Phong, người chơi bạc với số tiền nhiều thứ hai, khai rằng bị cáo tiếp khách uống cà phê tại khách sạn Pullman và nhìn thấy nhiều người vào chơi. Từ đó, bị cáo cũng vào chơi thử.

Bị cáo Phong khai mỗi lần vào chơi thường mang 1.000-2.000 USD, có lần một hai chục ngàn USD, chơi ngày 1 lần, có ngày 2 lần và “bị cáo làm gì có nhiều tiền mà chơi”.

Bị cáo Phong cũng nói số tiền quy kết nhiều như vậy bị cáo cũng “hơi ngạc nhiên”. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nhắc “bị cáo đã chơi 100 lần trong vòng 4 tháng”.

Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Phong mở thẻ với tên “Mrs Joana”, đánh bạc 67 lần bằng hình thức Roulette, Baccarat với tổng số tiền gần 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 595.000 USD, lần ít nhất 536 USD. Bị cáo thua hơn 655.000 USD

Về nguồn gốc số tiền để đánh bạc, bị cáo Phong khai đó là “tiền bị cáo tích lũy trong nhiều năm”.

Bị cáo Nguyễn Đức Long khai có một lần bị cáo hẹn gặp người quen ở khách sạn Pullman nên biết ở đây có trò chơi có thưởng. Sau đó, bị cáo có vào chơi. Bị cáo Long đánh bạc tổng cộng 103 lần với tổng tiền hơn 4 triệu USD, thua hơn 188.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Bị cáo Long khai mỗi lần đến chơi thì mang đi 20-30 triệu đồng. Chủ tọa hỏi bị cáo Long mỗi lần chỉ mang 20-30 triệu đồng đi nhưng lần chơi nhiều nhất của bị cáo gần 7 tỉ đồng?

Bị cáo Long khai rằng khi chơi thì đánh vào các máy mấy trăm lần cộng dồn nên nhiều vậy. Đến tháng 5-2024, bị cáo biết việc người Việt Nam vào chơi là không hợp pháp nên bị cáo không chơi nữa.