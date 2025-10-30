Thủ đoạn lôi kéo người Việt Nam đánh bạc triệu đô ở King Club 30/10/2025 14:13

(PLO)- Khai về thủ đoạn lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, bị cáo người Hàn Quốc cho biết King Club áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, quảng cáo...

Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỉ tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman). Sau phần thủ tục kéo dài 2 ngày, HĐXX bắt đầu xét hỏi.

Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị xét xử tội tổ chức đánh bạc gồm 3 người Hàn Quốc: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều là quản lý King Club) và 2 người Việt Nam: Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh King Club) và Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng).

Bị cáo Choi Jin Bok bị dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo cáo trạng, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman, thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đã thuê 3 bị cáo người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Tại phiên toà, bị cáo Choi Jin Bok khai bị cáo làm công việc quản lý tại King Club với ca làm từ 23 giờ tới 7 sáng hôm sau. Bị cáo thừa nhận, bản thân cũng là người quyết định cho khách Việt vào chơi, tuy nhiên cũng là thực hiện theo yêu cầu của Kim In Sung (đã xuất cảnh, không ở Việt Nam, đang bị truy nã).

Choi Jin Bok khai rằng, Kim In Sung yêu cầu khi có khách Việt đến chơi thì cần kiểm tra xem họ đã từng chơi ở các casino khác hay chưa. Điều này để đảm bảo những người này đến “sới” của họ là người chơi thực. Từ chỉ đạo đó, Choi Jin Bok truyền đạt lại cho các lễ tân kiểm tra khách.

Choi Jin Bok khai chỉ được nhận mức lương 4.000 USD/tháng và không được chia kết quả kinh doanh, không phải cổ đông, chỉ là nhân viên làm công ăn lương. Bản thân bị cáo này cũng nhận thức được việc để khách người Việt vào chơi là vi phạm quy định tại Việt Nam và bày tỏ sự ân hận.

Tiếp đến, Shim Hawn Hee khai vào làm việc tại King Club từ năm 2022, khi vào làm đã yêu cầu được ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, đến 1 năm sau mới được ký.

Tại King Club, cô này được hưởng lương 3.000 USD/tháng và không có khoản thu nào khác. Nữ bị cáo làm công việc như một kế toán vào ca sáng để kiểm kê doanh thu, các khoản thu, chi từ ca đêm trước đó.

Bị cáo chỉ quản lý về tiền và không có quyền quyết định cho người Việt Nam vào chơi. Bị cáo nhận thức được việc để người Việt vào chơi là vi phạm quy định pháp luật Việt Nam nên từng hỏi Phan Trường Giang về vấn đề này. Tuy nhiên, Giang nói rằng trách nhiệm thuộc về cấp trên.

Shim Hawn Hee cho biết, bản thân cũng là người đưa cho Công ty Việt Hải Đăng số tiền 100.000 USD/tháng, theo chỉ đạo của Kim In Sung.

Về quy trình để người Việt vào chơi, bị cáo Cho Choon Keun khai ban đầu quản lý hoặc lễ tân sẽ báo có người Việt, hỏi ý kiến của Cho. Khi bị cáo này đồng ý cho vào thì lễ tân sẽ cho vào.

Cho còn cho biết, tại King Club, có một phần mềm quản lý việc chơi, tiền ra - vào của khách. Khi khách nhét thẻ chơi vào máy, phần mềm sẽ tự động ghi nhận, lưu dữ liệu và không thể can thiệp.

Về thủ đoạn lôi kéo người Việt Nam tham gia đánh bạc, Cho khai King Club áp dụng những chương trình khuyến mãi, quảng cáo giống các club khác và triển khai đồng bộ, chứ không phải dành riêng cho người Việt Nam. Những chương trình trên đều do Kim In Sung quyết định.