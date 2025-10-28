Tạm giữ, kê biên khối tài sản 'khủng' liên quan vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang 28/10/2025 15:06

Như PLO đã đưa tin, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng, truy tố 9 bị can trong vụ sai phạm tại Sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Trong vụ án, 2 bị can là cựu thiếu tướng quân đội, gồm: Hoàng Viết Quang (cựu phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, gồm: Nguyễn Chiến Thắng (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh).

3 bị can khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn).

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trong phiên tòa vụ án Phúc Sơn giai đoạn 1. Ảnh: Hoàng Huy

Kê biên, tạm giữ nhiều tài sản

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu, Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng và các cá nhân, công ty có liên quan.

Cơ quan điều tra ghi nhận bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị Cơ quan điều tra phong tỏa và được anh trai là Nguyễn Thanh Tùng nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương ra Quyết định tạm giữ đối với 1.422 sổ hồng đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 xe ô tô Mercedes S600, đăng ký tên Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng (thu giữ của Nguyễn Văn Hậu); 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng (thu giữ của Nguyễn Thị Hằng).

Cùng với đó, tạm giữ toàn bộ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu còn lại sau khi người này hoàn thành nghĩa vụ của Bản án số 466/2025/HSST ngày 11-7-2025 của TAND TP Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Cáo trạng ghi nhận Nguyễn Văn Hậu đề nghị bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương ra Quyết định trả 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng nêu trên cho Hậu. Hậu đã nộp 60 tỉ đồng vào tài khoản Cơ quan Thi hành án.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ các khoản tiền Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp từ tiền do Nguyễn Văn Hậu đưa cho bị can. Ông Lê Hữu Tài tự nguyện nộp số tiền thu lời được từ việc chuyển nhượng lại lô đất đầu tư dự án tại sân bay Nha Trang là 4 tỉ đồng. Bà Đào Thị Tuyết nộp khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của bị can Trần Hữu Định là 500 triệu đồng.

Quy định nhiều nhưng chưa đồng bộ

Theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, nguyên nhân xảy ra vụ án là do các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công tuy nhiều nhưng chưa đồng bộ.

Quy định còn nhiều chồng chéo, bất cập, vướng mắc gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Có tình trạng giao dịch chuyển nhượng đất đai không được kiểm soát, không được đăng ký. Chưa có quy định, chế tài cụ thể để quản lý hoạt động môi giới bất động sản, đặc biệt là tình trạng các cá nhân hành nghề môi giới tự do còn hoạt động tràn lan, thiếu kiểm soát.

Nhận thức pháp luật của người mua bán, góp vốn, chuyển nhượng về đất đai, thiếu hiểu biết nên bị lợi dụng.

Bị can Hậu vì động cơ vụ lợi cá nhân đã lợi dụng, gian dối để chiếm đoạt tiền của các khách hàng đầu tư.

Các bị can Định, Hằng do sự thiếu hiểu biết pháp luật, vì động cơ cá nhân tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của bị can Hậu...