Xử vụ đánh bạc ngàn tỉ: Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng xin vắng mặt vì bệnh nặng

Sáng 28-10, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Hồ Đại Dũng và 140 bị cáo khác về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hơn 9h, HĐXX bắt đầu làm việc. Chủ tọa phiên tòa thông báo có 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, 1 bị cáo đến tòa muộn và một số người liên quan vắng mặt.

Trong số 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt có bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ). Ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bệnh nặng, sức khỏe không đảm bảo để tham gia phiên tòa.

Lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Ngoài ra, có 2 người bị truy tố, đưa ra xét xử về tội đánh bạc nhưng bỏ trốn là bị cáo Lê Văn Thành (lao động tự do) và bị cáo Vũ Thanh Tùng (kinh doanh).

Trong đó, Lê Văn Thành từng nhiều lần nhận án về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Hiện Thành bỏ trốn và bị truy nã.

Bị cáo Vũ Thanh Tùng có tiền án 42 tháng tù về tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Về việc này, đại diện VKS xét thấy 5 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt hợp lệ, không gây trở ngại quá trình xét xử.

Với 2 bị cáo bỏ trốn, Tòa án đã ra thông báo hợp lệ. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX xét xử bình thường. Trong quá trình xét xử, đề nghị HĐXX công bố lời khai của các bị cáo và người liên quan.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục xét xử vụ án và chuyển sang phần xét hỏi. Trước khi xét hỏi, đại diện VKS công bố cáo trạng.

Theo cáo buộc, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Từ năm 2019, Kim In Sung, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV, tức King Club (thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Kim In Sung đã thuê người tổ chức sòng bạc trá hình cho người Việt Nam vào King Club sát phạt dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tại King Club có 3 cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Căn cứ dữ liệu điện tử thu được từ ngày 4-2-2024 đến 22-6-2024, CQĐT kết luận các bị cáo đã đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette, Baccarat. Tổng số tiền sát phạt là hơn 100 triệu USD.