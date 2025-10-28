Sáng nay, xét xử ông Hồ Đại Dũng và 140 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại khách sạn Pullman 28/10/2025 06:59

(PLO)- Trong tổng số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc, 136 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc.

Ngày 28-10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng xảy ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 28-10 đến ngày 12-11.

Trong tổng số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị VKSNDTC truy tố và đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc, 136 bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về tội đánh bạc.

Ở tội đánh bạc, có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (cựu Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (cựu Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)...

Bị cáo Hồ Đại Dũng bị xét xử về tội đánh bạc. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, ngày 22-6-2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Tiến hành điều tra, CQĐT xác định Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman, thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đã thuê 3 bị cáo người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1-1-2020, Kim In Sung đề nghị cho người Việt Nam vào King Club chơi và được bị cáo Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), bị cáo Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Trong đó, Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Các bị cáo ở tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỉ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.

Riêng Kim In Sung đã bỏ trốn và xuất cảnh về Hàn Quốc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.