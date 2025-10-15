Ông Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ ở khách sạn Pullman 15/10/2025 16:16

(PLO)- Ông Hồ Đại Dũng cùng 140 bị cáo khác sắp hầu tòa trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

Ngày 28-10 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỉ đồng tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 28-10 đến ngày 12-11, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Lực lượng chức năng làm việc tại King Club. Ảnh: PLO

Trong vụ án này, có 5 bị cáo bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc, 136 người bị xét xử về tội đánh bạc. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận vì nhiều bị cáo từng là lãnh đạo cơ quan nhà nước, doanh nhân, ca sỹ…

Theo cáo buộc, ngày 22-6-2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang 14 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội). Tang vật thu giữ gần 13 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.

Tiến hành điều tra, CQĐT xác định Câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman, thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam. Theo đó, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Kim In Sung, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS, đã thuê 3 bị cáo người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh King Club.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1-1-2020, Kim In Sung đề nghị cho người Việt Nam vào King Club chơi và được bị cáo Nguyễn Đình Lâm (Phó TGĐ Công ty Việt Hải Đăng), bị cáo Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Trong đó, Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Cho Choon Keu, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực triếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu chi để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Các bị cáo ở tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6-2020. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng).

Tháng 6-2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị can đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỉ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đánh bạc.

Riêng Kim In Sung đã bỏ trốn và xuất cảnh về Hàn Quốc, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.