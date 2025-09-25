4 anh em Huỳnh Long Nhu trong đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng lãnh án 25/09/2025 11:02

(PLO)- Huỳnh Long Nhu cùng anh là Huỳnh Long Bạch đã lôi kéo các đồng phạm, trong đó có em ruột để tham gia vào đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng.

Tối hôm qua (24-9), TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ (em bị cáo Nhu) 11 năm 6 tháng tù và Huỳnh Thị Hạ Tây (em bị cáo Nhu) 9 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai bị cáo Nhu) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

Đối với 39 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

Liên quan vụ án, Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) bị cáo buộc điều hành hoạt động tổ chức đường dây đánh bạc, hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch thành lập công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi công nghệ thông tin thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Theo đó, Evolution Gaming (máy chủ đặt tại Thụy Điển) chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến. Người chơi đánh bạc tạo tài khoản game trên Swiftonline.live và NagaClubs.com để chơi đánh bạc trên nền tảng các game bài của Evolution Gaming.

Các bị cáo lôi kéo người chơi bạc bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1%-1,5%/ngày. Người chơi mua tiền kỹ thuật số USDT, ETH để chuyển vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Hai anh em Bạch, Nhu cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5.076 User) với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này. Tuy nhiên, kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc là đặc biệt lớn với khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng). Riêng Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng.