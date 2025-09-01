4 anh em tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỉ đồng 01/09/2025 07:29

(PLO)- Theo cáo trạng, các bị can đều cùng là anh em trong gia đình, đã tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua dưới hình thức đầu tư tiền ảo...

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.

Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) cùng em trai Huỳnh Long Tứ (27 tuổi), em gái Huỳnh Thị Tây Hạ (29 tuổi) và 9 bị can khác bị truy tố tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu, 34 tuổi) cùng 20 bị can khác bị truy tố tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số, anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập công ty chuyên về công nghệ, thuê IT thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (liên kết với cổng game Evolution Gaming) để tổ chức đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch thời điểm bị bắt. Ảnh: HT

Các bị can đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số từ đầu năm 2020, thu hút khoảng 25 triệu User với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này, tuy nhiên, kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc là đặc biệt lớn với khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng).

Bị can Nhu điều hành đường dây qua trang Swiftonline.live thông qua lời đề nghị của đối tượng Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị truy nã).

Bị can Nhu khai trang web Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản với lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày. Nhu giúp Mohit làm tổng đại lý từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/tuần, tổng cộng khoảng 53 tỉ đồng.

Đối với số tiền hưởng lợi, Nhu khai đã chuyển một phần thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản, trong đó mua hai căn hộ chung cư; nhà và đất tại quận Tân Phú (cũ), TP.HCM. Thông qua bị can Phạm Thị Mai Ngân, Nhu làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT và chuyển cho Bạch cất giữ 2 triệu USDT.

Đối với trang web NagaClubs.com, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) là người quản lý và vận hành.

Cụ thể, khoảng tháng 1-2021, Bạch và bị can Nguyễn Đắc Quý thành lập Công ty Libra Tech và nhờ người đứng tên làm đại diện pháp luật, trên thực tế Bạch làm chủ, quản lý và điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc.

Để quản lý, vận hành hoạt động tổ chức đánh bạc của trang web Nagaclubs.com, Bạch đã thuê Quý phụ trách mảng marketing, xây dựng hệ thống và phát triển người chơi. Thuê các bị can là nhân viên IT để lập trình website, khắc phục sự cố, quản lý Server của công ty, báo cáo dữ liệu liên quan đến việc nạp, rút tiền kỹ thuật số của người chơi...

Ngoài ra, Bạch giao cho Trần Hoàng Hải liên hệ với Evolution Gaming ký kết hợp đồng, báo lại số tiền và hình thức thanh toán để Bạch trả tiền thuê cổng game.

Bạch còn thuê bị can Nguyễn Thị Thu Thúy làm kế toán công ty để kê khai, báo cáo thuế hàng tháng, kiểm tra số liệu người chơi nạp, rút tiền... Thuê em gái Huỳnh Thị Tây Hạ làm thủ quỹ, báo cáo thu chi hàng tháng.

Ngoài ra, còn có các em ruột của Bạch là Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Tứ đều là thành viên đại lý Vip tham gia đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com.

Khi bị lực lượng công an triệt phá, lượng tiền điện tử trên trang web NagaClubs.com là 200 ETH. Qua kiểm tra các ví điện tử chứa tiền kỹ thuật số của Bạch có 79,160.5031 USDT (tương đương 79.160 USD); 299,850 USDC (tương đương 299.850 USD); 406,3417 ETH (trên 1.906.838 USD), trong đó có khoản tiền 2.000.000 USDT (1 loại tiền điện tử) Nhu nhờ Bạch cất giữ.

Doanh thu hàng tháng của trang web Nagaclus.com là tổng số tiền mà toàn bộ người chơi trong hệ thống đánh bạc thua. Trong quá trình tổ chức đánh bạc cho đến khi bị bắt giữ, Bạch đã hưởng lợi bất chính khoảng 44 tỉ đồng.

Các bị can trong vụ án: Phạm Thị Mai Ngân, Nguyễn Đắc Quý, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch (từ trái qua). Ảnh: KM

Đối với bị can Huỳnh Thị Tây Hạ, là em ruột của các bị can Bạch, Nhu và là chị của Huỳnh Long Tứ.

Tại công ty do Bạch điều hành, Hạ vừa là thủ quỹ công ty vừa là quản gia có trách nhiệm chi tiền, báo cáo thu chi hàng tháng cho Bạch nhưng không được hưởng lương. Đổi lại Hạ được Bạch cho tài khoản là đại lý Vip 10 trên trang web Nagaclubs.com để lấy tiền hoa hồng, bình quân 80 triệu đồng/tuần.

Cạnh đó, Hạ đã tạo các tài khoản game để đánh bạc bằng hình thức đặt cược chơi bài Baccarat trên trang web Nagaclubs.com với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Huỳnh Long Tứ là em ruột của bị can Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Thị Tây Hạ. Khoảng tháng 6-2021, Tứ tạo nhiều tài khoản game trên trang web Nagaclubs.com để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Quá trình tham gia đánh bạc, Tứ còn gửi đường link giới thiệu, lôi kéo được thêm 5 người khác tham gia đánh bạc trên trang web Nagaclubs.com, trong đó có bị can Mai Quốc Huy Long.

Qua kiểm tra, trích xuất dữ liệu xác định, Tứ đã hai lần dùng tài khoản game để đánh bạc bằng cách đặt cược chơi bài Baccarat, với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.