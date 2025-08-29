Truy tố 43 bị can trong đường dây đánh bạc cực lớn, núp bóng đầu tư tiền ảo 29/08/2025 08:28

(PLO)- Theo cáo trạng, các bị can trong đường dây đánh bạc đã thu lợi số tiền đặc biệt lớn, đầu tư mua nhà đất... và chuyển ra nước ngoài để che giấu nguồn gốc tài sản.

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện.

Các bị can, gồm: Huỳnh Long Nhu (32 tuổi); Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu); Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị can khác bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch, 34 tuổi (anh trai Nhu) cùng 20 người bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc.

Tổ chức đánh bạc bằng cách tạo tài khoản game

Theo cáo trạng, vào các ngày 5, 6-11-2021, Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp và mời làm việc nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang 2 trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com.

Quá trình điều tra xác định, Evolution Gaming là máy chủ đặt tại Thụy Điển, chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến, gồm: Baccarat, Fan Tan, Blackjack, Roulette...

Các bị can trong vụ án: Phạm Thị Mai Ngân, Nguyễn Đắc Quý, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch (từ trái qua). Ảnh: KM

Thông qua các công ty như Bamako Asia (trụ sở tại Malaysia) và SoftGaming (trụ sở tại Litva) chuyên cung cấp phần mềm tích hợp trò chơi sòng bạc, giải pháp thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền kỹ thuật số... các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com liên kết với Evolution Gaming.

Người chơi (đối tượng đánh bạc) tạo tài khoản game trên Swiftonline.live và NagaClubs.com để chơi đánh bạc trên nền tảng các game bài của Evolution Gaming. Lịch sử cá cược của người chơi đánh bạc sẽ được Evolution Gaming đồng bộ hóa dữ liệu để trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com chi trả thắng, thua với người chơi.

Hàng tháng, căn cứ số tiền người chơi đánh bạc thua, trang web Swiftonline.live phải thanh toán tiền thuê dịch vụ cổng game từ 5.000 Euro đến 14% doanh thu; trang web NagaClubs.com phải thanh toán từ 4.000 Euro đến 12% doanh thu. Việc thanh toán được thực hiện bằng đồng tiền kỹ thuật số ETH, USDT cho Bamako Asia và SoftGaming.

Công an thu giữ nhiều máy móc, tang vật có liên quan đến vụ án. Ảnh: HT

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi công nghệ thông tin thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Hai trang web này được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1-1,5%/ngày.

Người chơi dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số USDT, ETH trên các sàn giao dịch Remintano, Binance... hoặc mua từ người chơi khác. Người chơi sẽ chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (1 Naga tương đương 10 USDT và 1 USDT tương đương 1 USD) để tham gia đánh bạc.

Trường hợp người chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền; người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu lôi kéo được càng nhiều người chơi mới.

Hai anh em thu lợi bất chính 98 tỉ đồng

Bị can Nhu và Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5.076 User) với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Các bị can đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng (riêng trang web Nagaclubs.com là 2.549.610,75 USD). Các bị can đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ôtô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Huỳnh Long Bạch thời điểm bị bắt. Ảnh: HT

Nhu cùng Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Tây Hạ cùng 9 bị can vừa tổ chức đánh bạc vừa tham gia đánh bạc và tham gia các nhóm Telegram để lôi kéo, hướng dẫn người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Bị can Huỳnh Long Bạch cùng 20 bị can đã tổ chức đánh bạc trên 2 trang web web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để thu lợi bất chính.

10 bị can khác bị cáo buộc có hành vi tham gia đánh bạc qua việc tạo các tài khoản game trên 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com với số tiền trên 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.