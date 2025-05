Cảnh sát phá đường dây cá độ 100 tỉ đồng ở Nam Định 26/05/2025 18:31

(PLO)- Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá online lên đến 100 tỉ đồng, bắt giữ 5 người.

Ngày 25-5, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can Trần Mạnh Thắng (42 tuổi), Nguyễn Văn Hân (42 tuổi), Nguyễn Minh Tuấn (41 tuổi), Đỗ Tiến Thành (44 tuổi) và Nguyễn Hoàng Việt (50 tuổi), đều ngụ ở TP Nam Định về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo công an, chỉ tính từ ngày 24-2 đến ngày 20-5, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá online trong đường dây lên đến 100 tỉ đồng.

5 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cá độ bóng đá bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ. Ảnh: CANĐ

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá này, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.

Trước đó, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện và đấu tranh triệt phá thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật vụ án được Công an Nam Định thu giữ. Ảnh: CANĐ

Công an tỉnh Nam Định đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân hãy trình báo ngay Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nam Định số điện thoại 069.274.1758.