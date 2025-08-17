Tụ điểm đánh bạc ẩn sau gara sửa ô tô ở Đà Nẵng 17/08/2025 17:11

(PLO)- Công an đã nhanh chóng bắt giữ nhiều người đang tham gia tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại Đà Nẵng.

Ngày 17-8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn núp bóng danh nghĩa gara sửa ô tô.

Theo đó, qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tụ điểm cờ bạc do Phan Hữu Hải (49 tuổi, chủ gara Hồng Hải, phường Hoà Khánh) điều hành.

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa.

Công an bắt quả tang 8 người đang đánh bạc tại tụ điểm sau gara ô tô. Ảnh: CA.

Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường nhưng phía sau là căn nhà hai tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc.

Tụ điểm đánh bạc này hằng ngày thu hút hàng chục người tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Tang vật công an thu giữ được tại hiện trường. Ảnh: CA.

Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền “xâu” để trục lợi bất chính.

Đến chiều ngày 14-8, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ triển khai kế hoạch đột kích bắt quả tang 2 sới bạc có 8 người đang đánh bạc.

Tính đến thời điểm bắt quả tang, sới bạc thứ nhất đã thực hiện 43 ván với tổng số tiền đánh bạc hơn 300 triệu đồng.

Cảnh sát đang tiến hành mở rộng điều tra. Ảnh: CA.

Sới bạc thứ hai đánh bạc bằng tiền dưới hình thức đánh bài “phỏm” với số tiền thắng thua mỗi ván từ 2 triệu đến 20 triệu đồng.

Tổng số tiền đánh bạc thu được tại 2 sới vào thời điểm bị bắt quả tang hơn 500 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.