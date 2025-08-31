Triệt phá đường dây số đề quy mô rất lớn ở Đắk Lắk 31/08/2025 11:30

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp công an các xã triển khai 15 tổ trinh sát, bắt giữ 15 người trong đường dây ghi số đề do hai phụ nữ cầm đầu.

Ngày 31-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên đến 45 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề quy mô rất lớn trên địa bàn tỉnh.

15 người liên quan đường dây ghi số đề bị bắt. Ảnh: S.Đ

Ngày 27-8, Phòng Cảnh sát hình sự huy động hơn 50 cán, bộ chiến sĩ phối hợp công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh, triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 15 người liên quan.

Qua khám xét, công an tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Bước đầu công an xác định Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi), Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi, cùng ngụ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) là những nghi can cầm đầu đường dây số đề này.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6-2025, nhóm người trên bắt đầu đánh bạc bằng hình thức ghi số đề.

Tang vật liên quan bị tịch thu trong đường dây ghi số đề. Ảnh: S.Đ

Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm này chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội để nhận, chuyển số đề. Đến cuối ngày, họ căn cứ vào kết quả xổ số của các tỉnh để xác định thắng thua với con bạc. Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Bước đầu, công an xác định mỗi ngày đường dây số đề này có giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 6-2025 đến nay, đường dây này giao dịch khoảng 45 tỉ đồng để đánh bạc.