Bắt tạm giam chủ cơ sở massage ở Buôn Ma Thuột có nhân viên chiều khách 'tới Z' 30/08/2025 18:07

(PLO)- Công an Đắk Lắk khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ cơ sở massage Thanh Hằng và nhiều bị can khác để điều tra hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm.

Ngày 30-8, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can là chủ và nhân viên của hai cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Công an làm việc với bị can Hồ Công Định, chủ cơ sở massage Thanh Hằng. Ảnh: S.Đ

Tại cơ sở massage Thanh Hằng, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam: Hồ Công Định (44 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chủ cơ sở); Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Tại cơ sở massage Yoko, công an khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Thị Diễm (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, ngụ xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đều là nhân viên massage), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Ngoài ra, công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.

Như PLO đã thông tin, đêm 17-8, công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở massage Thanh Hằng tại số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP.

Tiếp đó, công an kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện tại 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm.