Bị can cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỉ lên kế hoạch bỏ trốn nhưng bất thành 31/08/2025 07:59

(PLO)- Huỳnh Long Nhu, bị can cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng, chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay muốn trốn đi Qatar... nhưng không thành.

Như PLO đã đưa tin, VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số do Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) và đồng phạm thực hiện.

Theo cáo trạng, Nhu và Bạch đã thành lập công ty về công nghệ và thuê người thiết kế trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang web này kết nối với cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (máy chủ đặt tại nước ngoài) nhằm tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Người chơi sẽ mua tiền kỹ thuật số USDT, ETH để chuyển vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com để tham gia đánh bạc.

Bị can Huỳnh Long Nhu khi bị bắt. Ảnh: KM

Các bị can đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút khoảng 25.000.000 User với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này, tuy nhiên, kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc là đặc biệt lớn với khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng). Riêng bị can Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2020, Nhu và bị can Phạm Thị Mai Ngân gặp Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ, hiện đang bị truy nã) và được giới thiệu về mô hình đa cấp đầu tư tiền ảo dưới hình thức đánh bạc chơi game bài trực tuyến.

Mohit xây dựng và quản trị hệ thống website Queenpro.com (sau đổi tên thành Swiftonline.live). Nhu có nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, xây dựng và phát triển hệ thống, lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc... tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến hướng dẫn người chơi hiểu về mô hình đầu tư, cách quản lý nguồn vốn...

Khi bị công an triệt phá, trang web Swiftonline.live bị ngắt kết nối máy chủ từ nước ngoài nên CQĐT không trích xuất được toàn bộ dữ liệu thông tin số lượng tài khoản, lịch sử cá cược.

Bị can Nhu khai trang web Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản với lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày. Nhu giúp Mohit làm tổng đại lý từ đầu năm 2020 đến nay, hưởng lợi bình quân 20.000 USDT/tuần, tổng cộng khoảng 53 tỉ đồng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc trên trang web Swiftonline.live nêu trên, Nhu còn hỗ trợ lôi kéo, chuyển lượng người chơi tham gia đánh bạc trên trang web Swiftonline.live sang trang web NagaClubs.com do Huỳnh Long Bạch (anh trai của Nhu) để phát triển hệ thống, tăng doanh thu đánh bạc.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: KM

Đối với số tiền thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, Nhu khai đã chuyển một phần thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản, trong đó mua hai căn hộ chung cư; nhà, đất tại quận Tân Phú (cũ), TP.HCM.

Lo sợ bị công an phát hiện, Nhu thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) và chuyển cho Bạch cất giữ 2 triệu USDT (tương đương 2 triệu USD). Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, Nhu bị bắt giữ sau đó.

Trong quá trình điều tra đến nay, Nhu khai không sử dụng tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc để mua các tài sản nêu trên mà sử dụng tiền cá nhân đầu tư tiền kỹ thuật số để mua.