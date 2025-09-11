Ấn định ngày xét xử 43 bị can trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng 11/09/2025 11:03

(PLO)- Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này; tuy nhiên kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng).

Ngày 11-9, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng.

Các bị cáo Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ (em trai Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị cáo khác bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Huỳnh Long Bạch (anh trai Nhu) cùng 20 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội đánh bạc.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 23-9 đến 24-9. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm - Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa, gồm: bà Nguyễn Quỳnh Lan, ông Nguyễn Quang Duyệt, ông Cao Đoàn Lê, ông Bùi Ngọc Long và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Các bị can trong vụ án: Phạm Thị Mai Ngân, Nguyễn Đắc Quý, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch (từ trái qua). Ảnh: KM

Theo cáo trạng, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch, Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi công nghệ thông tin thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Theo đó, Evolution Gaming (máy chủ đặt tại Thụy Điển) chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến. Người chơi đánh bạc tạo tài khoản game trên Swiftonline.live và NagaClubs.com để chơi đánh bạc trên nền tảng các game bài của Evolution Gaming.

Các bị cáo lôi kéo người chơi bạc bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1%-1,5%/ngày. Người chơi dùng tiền Việt Nam mua tiền kỹ thuật số USDT, ETH để chuyển vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Bị can Nhu và Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5.076 User) với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này. Tuy nhiên, kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc là đặc biệt lớn với khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng). Riêng Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng.

Bị can Huỳnh Long Nhu khi bị bắt. Ảnh: KM

Cũng theo cáo trạng, đối với số tiền thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, Nhu khai đã chuyển một phần thành tiền Việt Nam để đầu tư bất động sản, trong đó mua hai căn hộ chung cư; nhà, đất tại quận Tân Phú (cũ), TP.HCM.

Lo sợ bị công an phát hiện, Nhu thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) và chuyển cho Bạch cất giữ 2 triệu USDT (tương đương 2 triệu USD). Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, Nhu bị bắt giữ sau đó.