Cựu cán bộ đòi 500 triệu đồng để bỏ qua vụ đánh bạc 29/09/2025 14:20

(PLO)- Cáo trạng xác định, khi bắt quả tang vụ đánh bạc, bị cáo đã yêu cầu số tiền 500 triệu đồng (sau đó giảm còn 300 triệu) để bỏ qua vụ việc.

Ngày 29-9, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án nhận hối lộ đối với bị cáo Lường Văn Hùng (41 tuổi, cựu phó trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương cũ).

Bị cáo Lường Văn Hùng (áo xanh) và bị cáo Trần Văn An tại phiên phúc thẩm. Ảnh: KD

Đồng phạm trong vụ án này là Trần Văn An (30 tuổi), thời điểm phạm tội là dân phòng của phường Tân Định.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 31-7-2025, bị cáo An thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bị cáo Hùng kêu oan và không thừa nhận hành vi của mình.

Tuy nhiên, với các bằng chứng đầy đủ, HĐXX TAND khu vực 18 đã tuyên phạt bị cáo Lường Văn Hùng 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn An 5 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Sau đó, bị cáo Hùng làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hùng vẫn không nhận tội và cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên, HĐXX TAND TP.HCM (cơ sở 2) vẫn tuyên phạt hai bị cáo y án sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 7-6-2022 bị cáo Lường Văn Hùng và Trần Văn An phát hiện tại nhà bà Châu Thị Kim Cúc có 7 người đang đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền.

Khi bị bắt quả tang, bà Cúc liên tục xin tha. Lúc này, Hùng yêu cầu bà Cúc phải đưa 500 triệu đồng để bỏ qua sự việc. Do số tiền quá nhiều, bà Cúc xin giảm xuống còn 300 triệu đồng thì Hùng đồng ý, nhưng phải đưa ngay bằng tiền mặt.

Đến khuya cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh của Công an phường Tân Định bà Cúc đưa An số tiền 210 triệu đồng. Sau đó, An mang tiền vào đưa cho Hùng và nói bà Cúc chỉ đưa số tiền 200 triệu đồng. Hùng nhận và bỏ vào ngăn kéo của bàn làm việc.

Sau đó, bị cáo Hùng chỉ đạo cho những người tham gia đánh bạc ghi lại bản tự khai với nội dung “không tham gia đánh bạc”.

Tiếp đó, An nhận thêm 10 triệu đồng của bà Cúc để lấy xe máy ra (tang vật của vụ đánh bạc). An đã đưa số tiền này cho Hùng thì được cho lại 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, sự việc Hùng bắt đánh bạc nhưng có “khuất tất” đã bị tố giác lên Công an thị xã Bến Cát. Thấy việc làm của mình bị lộ, Hùng đã hợp thức hóa hồ sơ vụ án đánh bạc này cho đúng với thực tế.

Ngày 26-11-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bến Cát đã khởi tố vụ án đánh bạc, đồng thời khởi tố 2 bị can, trong đó có bà Cúc. Sau đó, TAND thị xã Bến Cát đã đưa vụ án đánh bạc ra xét xử.

Tiếp đó, bà Cúc có đơn tố cáo hành vi nhận tiền của An và Hùng. Lúc này, Hùng nhờ người trả lại cho bà Cúc 100 triệu đồng để rút đơn nhưng bà Cúc không nhận.

Sau quá trình điều tra, tháng 8-2023, Hùng bị Công an tỉnh Bình Dương tước quân tịch. Trần văn An bị Chủ tịch UBND phường Tân Định quyết định cho nghỉ việc.