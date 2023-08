Một đại úy công an ở Bình Dương bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

(PLO)- Phó trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát đã vi phạm quy trình trong quá trình công tác.

Ngày 24-8, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận vừa có quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, quyết định kỉ luật cán bộ, Công an tỉnh Bình Dương tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định vì đã vi phạm quy định của ngành.

Trao đổi với PLO qua điện thoại, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đại úy Hùng, trong quá trình công tác, xử lý một vụ việc đã vi phạm quy trình công tác.

Còn về việc có khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này hay không thì vị lãnh đạo này cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định.

KHẢ DOANH