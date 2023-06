3 công an 'bắn nhầm' dê của dân bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

(PLO)- Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba công an bắn chết dê của dân, đồng thời công an khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với ba người này.

Chiều 27-6, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ ba công an bắn chết dê của dân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can gồm: ông Nguyễn Văn Nhân (Đại úy); Bùi Đình Việt (Thượng úy) và ông Bùi Tiến Tùng (Thượng úy. Công an cũng cho hay, ngày 26-6, ba người này đã đi xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, những công an này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô, rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức thì họ bị người dân phát hiện và chặn lại. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27-6, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba công an kể trên. Như PLO đã đưa tin, mới đây mạng xã hội xuất hiện clip về việc nhiều người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội vây quanh chiếc ô tô vì cho rằng những người trong xe bắn và lấy dê của người dân trên địa bàn. Theo clip ghi lại, người dân phát hiện trong cốp xe ô tô có một bao tải, bên trong đựng một con dê. Hình ảnh từ clip cũng cho thấy trong xe có vật dụng như súng có ống ngắm. Những người trong clip còn bàn tán, cho rằng ba người trong xe là cán bộ công an, đã bắn trộm dê của dân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc. Liên quan đến sự việc trên, ngày 27-6, ông Bùi Văn Chuyện - Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết ba người liên quan vụ việc là công an thị trấn Đại Nghĩa. Theo ông Chuyện, sự việc xảy ra vào 12 giờ 30 ngày 26-6 tại địa bàn xã. Vào thời gian trên, người dân phát hiện ba người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết ba con dê. Sau đó họ cho hai con dê vào trong một bao tải và mang lên ô tô, còn một con dê thì nằm chết tại hiện trường. "Sau khi nhận được thông tin, phía Công an huyện Mỹ Đức, phối hợp với Công an TP Hà Nội đã có mặt để lập biên bản và đưa ba người lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, ba người được xác định là cán bộ đang công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế"- ông Chuyên nói. Theo một lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức, chính quyền đã giao Công an huyện Mỹ Đức xác minh, giải quyết theo quy định. Theo vị lãnh đạo, bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào giờ nghỉ trưa, ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đi bắn chim. Tuy nhiên, họ bắn nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi. Xác minh vụ 3 công an bắn nhầm dê của người dân (PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào giờ nghỉ trưa, ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đi bắn chim nhưng đã bắn nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi. PHI HÙNG