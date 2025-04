Bắt giữ bị can truy nã vì 'yêu' thiếu niên 14 tuổi 22/04/2025 11:43

(PLO)- Sau khi quan hệ thì hai người nảy sinh mâu thuẫn, nam thiếu niên 14 tuổi đã đến công an trình báo.

Ngày 22-4, Công an TP.HCM tổ địa bàn TP Thủ Đức bắt giữ Huỳnh Duy Chiến (27 tuổi, quê Bình Định), là bị can bị truy nã về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, tháng 11-2020, qua mạng xã hội, NVT (lúc đó 14 tuổi, quê Kiên Giang; sinh sống tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) quen biết và nảy sinh tình cảm với Huỳnh Duy Chiến (khi đó 22 tuổi).

Trưa ngày 26-11-2020, T đi xe ôm công nghệ đến phòng trọ của Chiến tại đường 109, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Tại đây, T nói dối rằng mình 17 tuổi. Sau đó, hai bên nhiều lần quan hệ tình dục đồng giới.

Công an đã bắt Chiến (người ngồi bên trái) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Ảnh: CA

Đến tối cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn. T sau đó đến Công an phường Phước Long B trình báo sự việc.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức xác định Chiến đã có hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, nên đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Chiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú và không rõ tung tích.

Ngày 30-11-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức ra quyết định truy nã Huỳnh Duy Chiến.

Sau gần 5 tháng lẩn trốn, đến ngày 19-4-2025, Công an TP.HCM phát hiện Chiến chạy xe máy trên đường Võ Chí Công, TP Thủ Đức nên lực lượng công an đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) kiểm tra hành chính và bắt giữ Chiến.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Chiến theo quy định.