Xử lý người bình luận xúc phạm Thiếu tá công an hy sinh ở Hậu Giang 22/04/2025 14:51

Ngày 22-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Hậu Giang, đã làm việc và củng cố hồ sơ xử lý chủ tài khoản Facebook đã bình luận phản cảm, xúc phạm về sự hy sinh của Thiếu tá Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy).

Công an làm việc với chủ tài khoản Facebook đã bình luận phản cảm, xúc phạm về sự hy sinh của Thiếu tá công an. Ảnh: THẾ PHONG

Trước đó, ngày 18-4, PA05 Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện tại bài đăng trên Fanpage "Truyền hình Hậu Giang" có một tài khoản bình luận tiêu cực, phản cảm, xúc phạm sự hy sinh của Thiếu tá Kha và gia đình.

Làm việc với công an, chủ tài khoản Facebook cho biết trong lúc nhậu say đã có hành vi thiếu suy nghĩ. Người này bày tỏ ăn năn, hối hận; đồng thời, gửi lời xin lỗi Thiếu tá Kha và gia đình.

PA05 Công an tỉnh Hậu Giang đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.