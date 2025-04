Truy thăng cấp bậc hàm cho công an Nguyễn Văn Kha hy sinh ở Hậu Giang 17/04/2025 18:17

(PLO)- Đại úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, được truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá kể từ ngày 14-4.

Ngày 17-4, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp hàm lên Thiếu tá đối với Đại úy Nguyễn Văn Kha kể từ ngày 14-4. Ngoài ra, thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với gia đình Thiếu tá Kha.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm và tiền hỗ trợ của Bộ Công an cho vợ Thiếu tá Kha. Ảnh: CAHG

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến viếng Thiếu tá Kha. Ảnh: CAHG

Cùng ngày, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang và ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch UBND tỉnh đến viếng Thiếu tá Kha.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình Thiếu tá Kha sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, đồng thời trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ truy điệu và đưa tiễn Thiếu tá Kha về nơi an nghỉ. Ảnh: CAHG

Như PLO đã thông tin, tối 14-4, Lâm Quốc Khánh (30 tuổi; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển ghe cào điện, chở theo Trần Thanh Ái (22 tuổi, ngụ cùng địa phương) sang địa bàn tỉnh Hậu Giang để đánh bắt thủy sản trái phép.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy) gồm Thiếu tá Kha và hai thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tuần tra trên kênh xáng Nàng Mau, thì phát hiện ghe cào điện của Khánh và Ái đang đánh bắt thủy sản trái phép, nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Khánh không chấp hành, không ngắt nguồn điện, tăng ga bỏ chạy, tông vào phương tiện của lực lượng công an làm Thiếu tá Kha rơi xuống sông mất tích...