Tài xế xe ôm chở nghi phạm giết người vào trụ sở công an 22/04/2025 15:42

Ngày 22-4, tại UBND xã Thuận An (thị xã Bình Minh), Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với ông Trần Văn Nhất (62 tuổi, ngụ xã Thuận An) – tài xế xe ôm đã có hành động mưu trí, hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng phát hiện và bắt giữ nghi phạm giết người.

Việc trao giấy giấy khen đối với ông Trần Văn Nhất nhằm ghi nhận tinh thần cảnh giác, nhạy bén khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ một khách đi xe ôm.

Trước đó, vào sáng 31-3, một thanh niên lạ mặt đến nhờ ông Nhất chở từ xã Thuận An đến huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre).

Thượng tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Trần Văn Nhất

Trên đường đi, qua trò chuyện, ông Nhất nhận thấy thanh niên này có biểu hiện nghi vấn, nghi vừa gây án nên đã lập tức chuyển hướng, chở thẳng người này vào trụ sở Công an thị trấn Chợ Lách.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Chợ Lách tiến hành xác minh và phát hiện đây chính là nghi phạm đang bị truy tìm liên quan đến vụ giết người xảy ra cùng ngày tại thị trấn Tam Bình (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Nghi phạm ngay lập tức bị tạm giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phục vụ công tác điều tra.

Hành động kịp thời và dũng cảm của ông Nhất đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phá án.

Bị can Huỳnh Tấn Tài.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng thưởng nóng 3 triệu đồng đối với ông Nhất vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm là Huỳnh Tấn Tài (16 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) với tang vật gồm hơn 40 triệu đồng và một điện thoại di động.

Qua lời khai ban đầu, Tài thừa nhận đã sát hại ông TQ (47 tuổi, quê Đồng Nai) và mẹ ruột của ông Q là bà NTTH (65 tuổi) tại nhà riêng ở thị trấn Tam Bình.