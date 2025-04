Luật Dẫn độ sẽ tháo gỡ các vướng mắc trong việc tương trợ tư pháp 22/04/2025 17:55

Ngày 22-4, Công an TP.HCM đã tổ chức Hội thảo "Tính khả thi và thực tiễn thi hành chính sách đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo trình Quốc hội khóa XV năm 2025".

Hội thảo dưới sự chủ trì của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM và ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Các Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NT

Các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV cho ý kiến, gồm: Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ.

Hội thảo tập trung vào các nội dung như dữ liệu cá nhân; Những hạn chế, tồn tại và phát sinh mới khi thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Vấn đề quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 được cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự năm 2015; một số vấn đề liên quan đến Luật Tương trợ tư pháp năm 2007...

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy sử dụng dữ liệu hợp pháp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NT

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) sẽ khắc phục hạn chế sau 7 năm thi hành, đáp ứng yêu cầu mới sau các thay đổi tổ chức bộ máy Công an Nhân dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự cụ thể hóa quyền con người theo Hiến pháp 2013, thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo vệ chế độ, trật tự xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và Luật Dẫn độ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Tương trợ tư pháp 2007, tăng cường hợp tác quốc tế, truy bắt tội phạm bỏ trốn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đồng thời kêu gọi các đại biểu thảo luận, chia sẻ khó khăn, bất cập thực tiễn để tạo sự đồng thuận cho các dự án luật tại Kỳ họp thứ 9 và 10 của Quốc hội.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

Trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh.

Dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) tại 5 tội danh gồm các tội: Tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"; Tội "Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; Tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh"; Tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" (Điều 250 Bộ luật Hình sự); Tội "Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược" (Điều 421 Bộ luật Hình sự).

Bên cạnh đó, bỏ hình phạt tử hình và thay thế hình phạt tử hình bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở một số tội danh khác như sau: Tội "Gián điệp", Tội "Tham ô tài sản" và Tội "Nhận hối lộ"...