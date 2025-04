Đại tá Trần Hồng Minh được chỉ định làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM 11/04/2025 11:40

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Sáng 11-4, được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Lê Hồng Nam trao quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh. Ảnh: CA

Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Quyết định về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.

Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP và đại diện các ban, sở ngành của Thành phố chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tín nhiệm và chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đại tá Trần Hồng Minh tiếp tục nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP và Đảng ủy Công an TP tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là TP.HCM đang tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết rất xúc động và vinh dự khi được chỉ định tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Trần Hồng Minh cho biết sẽ quyết tâm, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an TP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.