Đại tá Trần Hồng Minh được điều động làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM 10/03/2025 10:31

(PLO)- Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Sáng 10-3, Công an TP.HCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định điều động Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Trần Hồng Minh được điều động làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Trong ảnh: Tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và Ban Giám đốc Công an TP.HCM tại lễ công bố quyết định. Ảnh: CA

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành Thành phố. Về phía Công an TP.HCM có Trung tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM – chủ trì buổi lễ; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc Công an Thành phố.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trao quyết định và chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới tại Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Hồng Minh. Lãnh đạo TP.HCM; Đảng ủy, Ban giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể lực lượng Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Hồng Nam gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM đã luôn sâu sát, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, cũng như luôn quan tâm, kịp thời công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng Công an TP.HCM.

Buổi lễ được tổ chức tại Công an TP.HCM sáng 10-3. Ảnh: CA

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Trần Hồng Minh là một cán bộ, đảng viên xuất sắc, trưởng thành từ lực lượng Công an TP.HCM. Đại tá Minh được đào tạo bài bản, đã từng kinh qua, được rèn dũa, thử thách ở nhiều vai trò, vị trí công tác; được lãnh đạo các cấp qua các thời kỳ cũng như đồng chí, đồng đội đánh giá cao cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, bổ sung kịp thời đội ngũ lãnh đạo Công an Thành phố, nhằm củng cố và tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho Công an TP.HCM, trong bối cảnh toàn lực lượng đang tập trung triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố giao phó.

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đại tá Trần Hồng Minh, trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Hồng Minh, tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CA

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, đặc biệt là nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đại tá Trần Hồng Minh cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP; khẩn trương tiếp cận, nắm bắt các nhiệm vụ công tác để cùng phối hợp với các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các mặt công tác trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, thay mặt lãnh đạo Thành phố, gửi lời chúc mừng đến Công an TP.HCM và cá nhân đồng chí Trần Hồng Minh, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm kiện toàn, bổ sung thêm Phó Giám đốc Công an TP.HCM, qua đó, củng cố, tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Công an TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, TP.HCM được xác định là đầu tàu kinh tế của của nước, là địa bàn sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo được trật tự an toàn xã hội và góp phần to lớn vào sự phát triển của thành phố.

Nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Thành phố; trong đó có Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn Đại tá Trần Hồng Minh sẽ cùng Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố giao phó; tạo môi trường ổn định về an ninh, trật tự để phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, bản thân vô cùng vinh dự và xúc động được nhận quyết định điều động công tác từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời công tác, đánh dấu một bước ngoặt mới, một thử thách mới, nhưng cũng là một cơ hội lớn để đồng chí được công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Hồng Minh gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy - UBND Thành phố và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã quan tâm, tín nhiệm, điều động đồng chí đảm nhiệm công tác này, đồng thời gửi lời cám ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh đã luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại đây.

Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, khi nhận nhiệm vụ mới tại Công an Thành phố, vừa là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách to lớn, bản thân cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành uỷ, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; sự ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP; cùng sự đồng lòng, nhất trí của tập thể Cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM. Đồng thời xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại tá Trần Hồng Minh, sinh năm 1976, quê quán tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Trước khi được điều động làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Trần Hồng Minh có trình độ là Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.