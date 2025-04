Tỉnh Phú Yên thành lập phường Phú Yên 25/04/2025 18:01

Ngày 25-4, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị cho ý kiến vào đề án hợp nhất tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk.

Theo đề án hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên để thành lập tỉnh Đắk Lắk thì tỉnh mới có diện tích tự nhiên hơn 18.096 km, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, có 102 đơn vị hành chính trực thuộc. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Đắk Lắk mới tại TP Buôn Ma Thuột hiện nay.

Tỉnh ủy Phú Yên thống nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 106 còn 34 xã, phường. Ảnh: VŨ XUÂN

Sau khi hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk dự kiến sử dụng toàn bộ trụ sở, tài sản công nguyên trạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện có để bố trí phục vụ thực hiện nhiệm vụ, công tác; nghiên cứu bố trí một bộ phận làm việc ở cơ sở 2 tại tỉnh Phú Yên (cũ).

Sau khi ổn định tổ chức bộ máy, tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp, bố trí trụ sở, tài sản đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

Đề án dự kiến bố trí, hỗ trợ nhà ở công vụ, chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở Phú Yên làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh ủy Phú Yên thống nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 106 còn 34 xã, phường; giảm gần 682%. Tất cả các xã, phường mới thành lập đều đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Sắp xếp đơn hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên.

Theo đó, TP Tuy Hòa thành lập mới ba phường gồm Phú Yên, Tuy Hòa và Bình Kiến.

Thị xã Sông Cầu thành lập mới các phường Xuân Đài, Sông Cầu, các xã Xuân Thọ, Xuân Cảnh, Xuân Lộc.

Thị xã Đông Hòa thành lập mới các phường Đông Hòa, Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân.

Huyện Tuy An thành lập các xã Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy An Tây và Ô Loan.

Huyện Phú Hòa thành lập các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2.

Huyện Tây Hòa thành lập xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ và Sơn Thành.

Huyện Sơn Hòa thành lập các xã Sơn Hòa, Vân Hòa, Tây Sơn, Suối Trai.

Huyện Sông Hinh thành lập các xã Ea Ly, Ea Bá, Đức Bình và Sông Hinh.

Huyện Đồng Xuân thành lập các xã Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước và Đồng Xuân.