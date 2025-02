Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới từ các đơn vị chuyển giao 27/02/2025 19:08

Chiều 27-2, Công an TP.HCM tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Chuyển giao toàn diện, đầy đủ

Việc tiếp nhận này từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: CA

Theo đó, Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức ký kết các biên bản chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp; quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng, theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và UBND Thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, nội dung chuyển giao toàn diện, đầy đủ; phát huy trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực đã được chuyển giao, đảm bảo công việc được tiến hành xuyên suốt, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người dân Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành ở Trung ương và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành, công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp... được thực hiện theo đúng quy định, đạt được nhiều thành tích, góp phần tích cực vào đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CA

“Những nhiệm vụ chính trị mới này thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND và Nhân dân Thành phố đối với lực lượng Công an Thành phố; đồng thời, Công an Thành phố cũng xác định đây là trách nhiệm lớn lao để Công an Thành phố tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả tích cực mà các sở, ban, ngành Thành phố đã thực hiện trong thời gian qua”– Giám đốc Công an TP.HCM nói.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Trung tướng Lê Hồng Nam cũng yêu cầu các Phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc Công an Thành phố thực hiện hai nhiệm vụ.

Đó là nỗ lực, trách nhiệm trong phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở, ngành trong tiếp nhận, triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu các nhiệm vụ chính trị mới tiếp nhận; thực hiện các nội dung công việc cụ thể một cách chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng, đảm bảo mô hình tổ chức bộ máy mới được vận hành hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu "tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ Nhân dân".

Các đại biểu tham dự lễ ký kết

Bên cạnh đó là phân công lực lượng tiếp nhận đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống cơ sở dữ liệu, hồ sơ tài liệu, quy định, quy trình nghiệp vụ về tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đối với nhiệm vụ được tiếp nhận; kế thừa và khai thác, phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, dữ liệu tiếp nhận. Tham mưu cơ chế thực hiện nguồn kinh phí trong năm 2025 và các năm tiếp theo đối với các nội dung công tác được chuyển giao.

Ngoài ra, để nhanh chóng thực hiện hoàn thành việc chuyển giao để lực lượng Công an Thành phố tổ chức vận hành ngay, Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị các sở ngành chỉ đạo, phân công các Phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp thực hiện việc hỗ trợ Công an TP.HCM trong công tác tiếp nhận, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng. Ảnh: CA

Tiếp tục thực hiện rà soát, thống kê, kiểm đếm cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu có liên quan đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục, không ngắt quãng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường sau khi Công an Thành phố tiếp nhận.