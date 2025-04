Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC trước dịp lễ 30-4 và Đại lễ Vesak 24/04/2025 21:42

(PLO) – Cảnh sát PCCC&CHCH, Công an TP.HCM đã kiểm tra nơi tập trung đông người, cơ sở tôn giáo, khu di tích lịch sử văn hóa, gara và bãi xe nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tối 24-5 tổ địa bàn PCCC&CNCH quận Bình Thạnh, Phòng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, sử dụng bình chữa cháy, sử dụng chữa cháy vách tường lăng vòi; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Help 114.

Cảnh sát cũng tuyên truyền kiến thức pháp luật PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Help 114 cho các cá nhân thuê trọ tại nhà trọ 300/80 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 19, quận Bình Thạnh).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của PC07, từ ngày 1-3 đến 22-4, Tổ địa bàn quận 1 đã kiểm tra 51 lượt cơ sở, trong đó có 23 lượt do Tổ địa bàn thực hiện và 28 lượt do UBND 10 phường trên địa bàn triển khai.

Thiếu tá Nguyễn Đăng Liêm cán bộ tổ địa bàn PCCC&CNCH quận 1 kiểm tra an toàn PCCC và tuyên truyền hướng dẫn người dân. Ảnh: CA

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn PCCC&CNCH phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở vi phạm quy định an toàn PCCC, bị xử phạt hành chính về hành vi làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện chữa cháy.

Cảnh sát kiểm tra bãi xe trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh: CA

Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với 130 buổi tuyên truyền trực tiếp, 534 lượt cảnh báo qua mạng xã hội và tin nhắn SMS, cùng hàng trăm lượt phát thanh tại khu dân cư.

Lực lượng chức năng đã hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như: không thắp nhang ở khu vực cấm lửa, kiểm soát nguồn nhiệt, không sạc xe điện qua đêm tại tầng hầm, bố trí lại hàng hóa đảm bảo lối thoát nạn và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định mới.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân trang bị kiến thức, phương tiện để đảm bảo an toàn PCCC tại Chợ Bến Thành. Ảnh: CA

Tổ địa bàn quận 1 kiến nghị tiếp tục tăng cường kiểm tra, thực tập phương án chữa cháy – cứu hộ, nâng cao năng lực xử lý sự cố cháy nổ trong giai đoạn cao điểm lễ hội sắp tới.