(PLO)- Thiếu tướng Đào Công Danh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM.

Ngày 12-12, Công an TP.HCM tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân TP.HCM (nhiệm kỳ 2023 – 2028).

Tham dự có ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM...

Công an TP.HCM tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân TP.HCM (nhiệm kỳ 2023 – 2028). Ảnh: HT

Hôm 15-11, lãnh đạo UBND TP.HCM đã ký quyết định số 5379/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, việc thành lập Hội cựu Công an nhân dân TP.HCM sẽ tập hợp, đoàn kết, và động viên, khích lệ đội ngũ cựu cán bộ Công an tiếp tục giữ vững bản chất tốt đẹp, nêu gương cho các thế hệ CAND tiếp bước học tập, noi theo.

Tham dự có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Bên cạnh đó, việc thành lập Hội cựu Công an nhân dân TP.HCM cũng để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và những đóng góp của toàn lực lượng trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND; trở thành cầu nối tin cậy, thân thiết giữa người dân ở cơ sở với lực lượng CAND.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: HT

Các hội viên Hội Cựu CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của CAND, góp phần xây dựng cuộc sống yên vui ở từng xã phường…

Theo đó, Thiếu tướng Đào Công Danh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM.

Trung tướng Lê Thanh Bình; Thiếu tướng Vũ Đức Khiển; Thiếu tướng Trần Triều Dương; Đại tá Phan Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: HT

Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM hoạt động theo 11 phương hướng.

Sau đại hội sẽ tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên tôn chỉ, mục đích của Hội, về chính sách, pháp luật, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên đối với các hoạt động của Hội, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đoàn kết, gắn bó tham gia xây dựng phát triển Hội ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Đào Công Danh, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm chủ tịch Hội. Ảnh: HT

Hội sẽ thường xuyên tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, của Đảng ủy, ban giám đốc Công an TP.HCM, của cấp ủy lãnh đạo Công an các địa phương, của Sở Nội vụ TP.HCM và các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của các cấp Hội.

Hộ sẽ xác định nhiệm vụ hoạt động trong từng giai đoạn gắn liền với thực tiễn, hướng tới các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhất là phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở địa bàn dân cư.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, giữ vững và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết hội viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phổ biến, hướng dẫn hội viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định của Hội...

Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình hội viên; tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Chúc thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi hội viên khi ốm đau bệnh tật; trợ cấp cho hội viên bị bệnh hiểm nghèo; xây sửa nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; phúng viếng chia buồn khi hội viên từ trần.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho hội viên cập nhật tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trong nước và quốc tế nổi bật, giúp hội viên nâng cao nhận thức, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Tổ chức cho hội viên giao lưu gặp mặt, tham quan về nguồn, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động với các Hội các địa phương trong cả nước; Phát động và duy trì các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần cho hội viên, với phương châm "sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội".

