Một ngày xảy ra 4 vụ cháy, Công an TP.HCM khuyến cáo

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, cho biết trong ngày 11-11, trên địa bàn TP xảy ra bốn vụ cháy ở quận 3, quận 7 và quận Gò Vấp.

Trong đó, vụ cháy lớn tại kho xưởng trên đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7 đã thiêu rụi khoảng 2.000 m2 nhà kho trong tổng số hơn 17.000 m2 kho xưởng.

Theo PC07, khoảng 18 giờ 53 ngày 11-11, Phòng nhận tin báo cháy công ty TNHH TM-DV Đức Thành tại địa chỉ số 37/5 đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng.

Cảnh sát đã điều động PCCC&CNCH, Công an quận 7, quận 4, đội KV5-PC07, Đội KV1-PC07, Đội Trên sông – PC07 tới hiện trường dập lửa.

Tổng số cán bộ chiến sĩ tham gia gồm 13 xe, hai xuồng máy, một tàu cùng 80 cán bộ chiến sĩ. Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó phòng PC07 cũng trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường.

Đến khoảng 19 giờ 27 phút đám cháy được khống chế và đến 21 giờ 50 phút cùng ngày thì được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khoảng 2.000 m2 trên diện tích 17.000 m2 diện tích công ty cùng các thiết bị văn phòng (máy tính) bánh kẹo, thiết bị điện tử, nước đóng chai các loại, thùng carton…. Hiện cơ quan chức năng chưa ước tính được thành tiền.

Qua đó, Phòng PC07 khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác phòng ngừa hiểm họa cháy nổ.

Thực tế hiện nay, ở nhiều khu vực có dân cư vẫn còn tồn tại các nhà kho xưởng có diện tích lớn. Những nơi này chứa nhiều loại vật liệu dễ cháy hoặc là nơi gia công hàng hóa nên tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ.

Qua đó, để giảm thiểu thiệt hại cũng như bảo đảm an toàn phòng cháy các kho, xưởng sản xuất công ty, cơ quan chức năng khuyến cáo người đứng đầu cơ sở phải tăng cường trách nhiệm trong thực hiện các quy định về an toàn PCCC&CNCH, đồng thời, kiểm soát tốt nguồn nhiệt, nguồn điện trong và ngay bên ngoài cơ sở, đồng thời cần thực hiện nghiêm túc một số nội dung như:

1. Các kho, xưởng sản xuất thuộc diện phải thẩm duyệt, thiết kế về PCCC thì phải được thẩm duyệt, thiết kế về PCCC trước khi đi vào hoạt động theo quy định.

2. Tuyệt đối không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các chất đặc biệt nguy hiểm cháy như xăng, dầu, cồn, ga và hóa chất dễ cháy khác ở trong các khu vực nhà kho, xưởng sản xuất.

3. Phải niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lửa, nguồn nhiệt phải bố trí khu vực riêng biệt và có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

4. Tuyệt đối không thắp đèn, nến, hương thờ cúng và đốt vàng mã trong khu vực nhà, xưởng sản xuất.

5. Lắp đặt hệ thống điện theo đúng quy định an toàn PCCC, lắp đặt antomat từ nguồn cấp điện chính, cho từng tầng, từng phòng làm việc và từng thiết bị có công suất lớn; kiểm tra, cắt điện đối với hệ thống điện, thiết bị điện không cần thiết trong giờ nghỉ hoặc khi hết giờ làm việc.

6. Để hàng hóa dễ cháy cách bóng điện, chấn lưu đèn neon, bảng điện tối thiểu 0,5 m. Sử dụng quạt phải có lồng bảo hiểm.

7. Không sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí nội thất, làm tường, vách ngăn, trần tại các nhà kho, xưởng sản xuất.

8. Các kho, xưởng sản xuất phải xây tường ngăn cháy theo quy định.

9. Bố trí dãy hàng, ngành hàng không cháy hoặc khó cháy xen kẽ giữa các ngành hàng, dãy hàng dễ cháy.

10. Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo quy định.

11. Thành lập đội PCCC cơ sở có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này.

12. Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc chữa cháy, thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy.

13. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu người trong các tình huống giả định.

14. Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số máy 114, ứng dụng Help 114 hoặc gọi điện thoại cho Công an nơi gần nhất.

Ngoài ra, để chủ động đảm bảo an toàn phòng cháy thì các kho, xưởng cần phải chừa một phần diện tích để làm tường rào, tạo khoảng cách an toàn với các hộ dân xung quanh. Việc này nhằm hạn chế tình trạng cháy lan vào khu dân cư và ngăn ngọn lửa từ bên ngoài lan vào xưởng. Đáng chú ý, căn cơ nhất vẫn là phải có quy hoạch, lộ trình tách rời việc sản xuất, kinh doanh ra khỏi khu dân cư để đảm bảo an toàn trên nhiều mặt (giao thông, cháy nổ...).