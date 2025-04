Tài xế taxi ngăn chặn 1 thiếu nữ suýt bị bán ra nước ngoài 24/04/2025 20:43

Ngày 24-4, Công an xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị này đã báo cáo, đề nghị giám đốc Công an tỉnh Bình Định khen thưởng một tài xế taxi ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã kịp tố giác, ngăn chặn một vụ có dấu hiệu mua bán người sang Campuchia.

Tài xế taxi được đề nghị khen thưởng là anh Lương Quang Kiệt (31 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn).

Công an xã Phước An làm việc với em NNKT và gia đình sau khi nhận tố giác của tài xế Lương Quang Kiệt. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11-4, anh Lương Quang Kiệt nhận đặt xe qua ứng dụng đón một nữ hành khách tại xã Phước An, điểm đến là cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Nữ hành khách đi một mình, không mang hành lý, nói sẽ có người trả tiền khi đến nơi… Nghi ngờ sự việc có dấu hiệu bất thường, dụ dỗ lừa bán ra nước ngoài nên anh Kiệt báo Công an xã Phước An.

Lập tức, Công an xã Phước An xác minh nữ hành khách tên là NTKT (18 tuổi, ngụ xã Phước An) và mời người thân đến trao đổi, thông tin lại vụ việc.

Em NTKT kể có quen một người lạ thông qua mạng xã hội. Người này hứa đưa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”, với mức 25 triệu đồng/tháng.

Công an xã Phước An giải thích để em T và gia đình hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo mua bán người ra nước ngoài và nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, vận động em T ký cam kết không tiếp tục liên hệ với các đối tượng lạ.