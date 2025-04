Bộ Ngoại giao nói về ‘việc nhẹ lương cao’ tại Myanmar 09/04/2025 09:26

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, rạng sáng ngày 9-4, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, các cơ quan liên quan... đưa 39 công dân Việt Nam bị tạm giữ do vi phạm quy định xuất nhập cảnh của Myanmar về nước an toàn.

Công an tỉnh Bạc Liêu giải cứu một nạn nhân khỏi đường dây “việc nhẹ, lương cao” lừa lao động Việt Nam sang Myamar. (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là các công dân đầu tiên trong số công dân Việt Nam đang ở Myawaddy, Myanmar chờ được đưa về nước. Bộ Ngoại giao đang tích cực làm việc với các nước liên quan để đưa các công dân còn lại về nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm “việc nhẹ lương cao”, không yêu cầu bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng, không thông qua doanh nghiệp, tổ chức phái cử lao động…

Công dân cần tìm hiểu kỹ về nội dung công việc, địa điểm dự kiến làm việc, thân nhân người giới thiệu, chế độ bảo hiểm, quyền lợi được hưởng, tham khảo các cơ quan chức năng về các công việc, cơ sở dự định làm việc tại nước ngoài để tránh việc trở thành người cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Trường hợp công dân, người thân của công dân ở Myanmar cần giúp đỡ, đề nghị liên hệ:

- Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, số điện thoại +95 966088 8998, email: vnembmyr2012@gmail.com; Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66 8989 666 53, email: vnemb.th@mofa.gov.vn.

- Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; email: baohocongdan@gmail.com.