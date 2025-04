Kẻ cướp giật dây chuyền ở Tân Bình bị bắt chưa đầy 20 giờ sau khi gây án 25/04/2025 09:47

Ngày 25-4, Công an TP.HCM tổ địa bàn quận Tân Bình đang lấy lời khai, lập hồ sơ với Võ Nguyễn Ngọc Thành (21 tuổi, tạm trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 13-4, Công an phường 10, quận Tân Bình nhận tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra trước số nhà 188 Ni Sư Huỳnh Liên. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực chia thành ba tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt kẻ cướp giật.

Hình ảnh Thành bỏ chạy khỏi hiện trường được camera an ninh ghi lại. Ảnh: HT

Theo trình báo của nạn nhân HPM (37 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), khi anh rời quán ăn đi bộ ra xe thì bị một nam thanh niên chạy xe máy ngược chiều áp sát, giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lạc Long Quân.

Sợi dây chuyền anh mới mua trị giá gần 40 triệu đồng.

Công an tới tiệm vàng, thu hồi tang vật trong vụ cướp giật. Ảnh: HT

Từ thông tin nạn nhân cung cấp cộng với các biện pháp nghiệp vụ, đến 9 giờ sáng 14-4, Công an phường 10 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM bắt giữ Thành khi đang ngủ tại nhà trọ cùng bạn gái.

Tại cơ quan công an, Thành khai sau khi cướp được sợi dây chuyền, đã bán tại một tiệm vàng ở đường Lê Văn Quới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) được 39 triệu đồng, sau đó vứt bỏ áo khoác để xóa dấu vết rồi lẩn trốn.

Lãnh đạo Công an Công an phường 10 cho biết: Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Lễ 30-4, đơn vị đã quán triệt cán bộ chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc bắt giữ nhanh kẻ cướp giật là hưởng ứng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm do Công an Thành phố phát động.