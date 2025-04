Công an TP.HCM kiểm tra các tiệm photocopy để xử tận gốc ‘quảng cáo bẩn’ 08/04/2025 15:21

(PLO)- Công an TP.HCM kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự như cơ sở in, photocopy..., để xử lý “quảng cáo bẩn”.

Ngày 8-4, hưởng ứng phát động của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, Công an TP chủ trì đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 của 273 xã, phường, thị trấn tổ chức 308 lượt ra quân bóc xoá các quảng cáo sai quy định trên địa bàn.

Công an TP chủ trì đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 của 273 xã phường thị trấn tổ chức 308 lượt ra quân bóc xoá các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên địa bàn. Ảnh: CA

Trước đó, Công an TP.HCM, Thành đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu Công an Nhân dân, Hội Nông dân đã cùng ký kết kế hoạch liên tịch về việc Phát động đợt hoạt động cao điểm cải tạo không gian đô thị, xây dựng mỹ quan thành phố.

Đây là hoạt động hưởng ứng cao điểm thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân.

Công an các địa phương đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo sai quy định. Ảnh: CA

Theo đó, Công an TP chỉ đạo công an cấp xã tham mưu phối hợp các đơn vị chức năng đề xuất UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định thông qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trật tự tại các địa bàn.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết hoặc chương trình phối hợp với các đoàn thể xã hội ở cơ sở để tăng cường bảo vệ đối với các khu vực đã được cải tạo, chỉnh trang; duy trì các đợt ra quân xử lý các tờ rơi, quảng cáo sai quy định.

Cùng với đó, công an sẽ tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự (cơ sở in, photocopy...), phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in ấn, quảng cáo; tổ chức cho các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in, photocopy ký cam kết không in ấn, sản xuất các sản phẩm quảng cáo liên quan đến cho vay tài chính trái pháp luật nhằm phòng ngừa tội phạm “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động.

Công an đã huy động, bóc gỡ hơn 18.900 quảng cáo bẩn, thu thập được 39 số điện thoại liên quan phục vụ công tác nghiệp vụ xử lý. Ảnh: CA

Công an cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định.

Trong hai ngày 5 và 6-4-2025, công an đã phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở, các tổ chức chính trị tại địa phương huy động được 1.800 hộ dân tự động bóc gỡ quảng cáo trước nhà.

Theo đó, các đơn vị đã bóc gỡ hơn 18.900 quảng cáo bẩn, thu thập được 39 số điện thoại liên quan phục vụ công tác nghiệp vụ xử lý các hành vi liên quan quảng cáo bẩn và "tín dụng đen".

Các lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở, tự chủ động bóc gỡ quảng cáo bẩn và tố giác hành vi dán quảng cáo trái phép thông qua hệ thống camera của gia đình và nắm thông tin địa bàn.