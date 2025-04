Cục C07 làm việc với Công an TP.HCM về công tác bảo vệ Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước 15/04/2025 13:21

Ngày 15-4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C07) Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM về tình hình triển khai công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc, và việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh của Công an TP.HCM.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC&CNCH

Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục C07, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Trần Văn Hiếu - Trưởng PC07 và đại diện các phòng ban liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Hiếu - Trưởng PC07 cho biết, đơn vị đã triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn PCCC&CNCH cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế… tham dự Lễ, các khu vực tổ chức sự kiện; không để xảy ra cháy, nổ làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động.

Bên cạnh đó, PC07 rà soát, khảo sát, kiểm tra và đánh giá các điều kiện an toàn PCCC tại các địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm, khách sạn nơi đại biểu lưu trú… phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục C07 đã có buổi làm việc với PC07, Công an TP.HCM trong ngày 14-4. Ảnh: CA

Ngoài ra, PC07 tổng kiểm tra, rà soát, xây dựng các phương án phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; phương án di tản dòng người tại nơi tập trung đông người, nhất là các khu vực, địa điểm diễn ra Lễ kỷ niệm; đảm bảo việc di chuyển của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, Trung ương, lãnh đạo địa phương và quần chúng nhân dân dự Lễ kỷ niệm được thông suốt…

Theo đại tá Hiếu, PC07 sẽ thường trực tại các khu vực trọng điểm, các địa điểm diễn các sự kiện quan trọng nhằm hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác PCCC, đồng thời sẵn sàng xử lý mọi tình huống, sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.

Bảo vệ Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025

Đối với Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025, PC07 kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với bốn khu vực tổ chức các sự kiện, hoạt động; bốn địa điểm tập kết phương tiện, giữ xe đại biểu, khách mời, phật tử...; khu vực rừng phòng hộ giáp ranh các khu vực tổ chức Lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CA

PC07 cũng xây dựng phương án xử lý tình huống khẩn cấp cháy, nổ và tổ chức thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực tổ chức lễ.

Dự kiến PC07 sẽ phối hợp UBND huyện Bình Chánh tổ chức diễn tập Phương án xử lý tình huống khẩn cấp cháy, nổ và tổ chức thoát nạn, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu vực tổ chức Lễ trong cuối tháng 4-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc CATP HCM yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an TP HCM triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về công tác bảo vệ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc năm 2025. Bố trí lực lượng phương tiện đầy đủ, chuẩn bị các phương án ứng phó có hiệu quả với các sự kiện bất ngờ, giải quyết có hiệu quả với các vấn đề phát sinh, thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, nghiệp vụ của người lính chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng PC07 báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục C07 thống nhất với phương án của PC07. Cục trưởng, đánh giá PC07 đã triển khai công phu, cẩn thận, chi tiết phương án bảo vệ lễ; ghi nhận nỗ lực của CBCS đã túc trực, bảo vệ các địa điểm quan trọng xuyên suốt từ giữa tháng 3 đến nay. Cục C07 sẽ bố trí thêm lực lượng tại các vòng bảo vệ ngày Đại lễ.

Trung tướng Anh cũng yêu cầu PC07 bám sát kế hoạch của Bộ Công an tiếp tục tổ chức kiểm tra, tuyên truyền cho người dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thành thạo công tác chữa cháy, thoát nạn ban đầu, không chỉ ở cơ sở lưu trú, nơi tổ chức sự kiện, khách sạn, nhà khách, nơi tổ chức sự kiện mà còn tại nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải tăng cường tuyên truyền an toàn PCCC.