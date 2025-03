TP.HCM: Cảnh sát ra quân hướng dẫn chủ nhà trọ khắc phục vi phạm về PCCC 29/03/2025 15:29

(PLO)- Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07) đồng loạt ra quân hướng dẫn chủ nhà trọ trong công tác PCCC.

Ngày 29-3, đại diện PC07 cho biết đơn vị vừa đồng loạt ra quân quân tuyên truyền, hướng dẫn chủ nhà trọ khắc phục vi phạm về PCCC trên địa bàn như quận Tân Bình, quận 4, quận 6, huyện Nhà Bè…

Theo PC07, trong năm 2024, trên địa bàn thành phố xảy ra 437 vụ cháy (một vụ cháy lớn, một vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, 11 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 127 vụ cháy trung bình và 297 vụ cháy nhỏ, thiệt hại không đáng kể).

Các vụ cháy làm chết 16 người, bị thương 21 người. Thiệt hại về tài sản, ước tính thành tiền khoảng 12,5 tỷ đồng.

Cảnh sát hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp PCCC tại nhà trọ ở khu vực quận 6. Ảnh: PC07

Nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện sản xuất – sinh hoạt.

Trong đó, đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xảy ra 222 vụ cháy làm 12 người chết, 13 người bị thương; loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh xảy ra 23 vụ cháy làm chết 3 người, 4 người bị thương.

Trước tình hình trên và theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh: Sau ngày 30-3-2025, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động.

Người dân cũng được hướng dẫn sử dụng app Help 114. Ảnh: PC07

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.CM tham mưu tổ chức đồng loạt vào ngày thứ bảy (29-3) và chủ nhật (30-3) triển khai cho 22 tổ địa bàn trên thành phố tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Vơ quan chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng HELP 114 và hướng dẫn thực hiện 4 giải pháp về PCCC cho đối tượng là nhà trọ, chung cư mini, phòng cho thuê khắc phục những thiếu sót về PCCC.

Cảnh sát hướng dẫn người dân trên địa bàn quận 4. Ảnh: PC07

Kết quả có có 968 chủ nhà trọ, phòng cho thuê được tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, tổ chức 1 buổi tuyên truyền, trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục cộng đồng PCCC và CNCH cho 500 thầy cô, học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão và người dân, 20 lớp cho gần 10.000 người dân trên toàn Thành phố được tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy HELP 114.