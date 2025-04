Video: 1 phụ nữ Myanmar muốn trả hộ tiền mua rau cho đội cứu nạn Việt Nam 02/04/2025 13:11

Sáng 2-4, Tổ hậu cần đội tìm kiếm cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Myanmar đi chợ Tha Pyay Gone, thủ đô Naypyitaw mua thực phẩm để phục vụ cho lực lượng Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thảm họa động đất tại thủ đô Naypyitaw.

"Vietnam - Myanmar we're family, we're best friends!" - thành viên Tổ hậu cần nói với người phụ nữ Myanmar.

Tại một sạp hàng rau quả, khi các quân nhân đang lựa chọn mua rau xanh và cà chua thì bất ngờ một phụ nữ Myanmar tiến tới và đề nghị được trả tiền mua tất cả cả các thực phẩm mà Tổ hậu cần đang mua tại chợ.

Thượng tá Trần Mạnh Hùng, thành viên Tổ hậu cần thuật lại, người phụ nữ trung niên nói trong nước mắt: Những ngày qua bà rất cảm động khi chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của bộ đội tìm kiếm cứu nạn Việt Nam sang cứu giúp người dân Myanmar bị thảm họa động đất.

Khi gặp bộ đội Việt Nam đi chợ, bà muốn bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách đề nghị được trả tiền cho toàn bộ thực phẩm mà Tổ hậu cần đang lựa chọn mua.

Thành viên Tổ hậu cần đã rất xúc động trước hành động của người phụ nữ Myanmar, bày tỏ cảm ơn thiện tình và giải thích cho người phụ nữ, rằng kinh phí bảo đảm hậu cần cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn của quân đội Việt Nam đã được nhà nước Việt Nam bảo đảm đầy đủ. Tổ cũng mong người dân Myanmar sớm vượt qua thảm họa thiên tai và ổn định cuộc sống.

"Tổ hậu cần đã khắc phục mọi khó khăn trong điều kiện không điện, thiếu nước để luôn đảm bảo khẩu phần ăn cho bộ đội đủ sức khoẻ thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn dài ngày"- Thượng tá Hùng cho biết thêm.