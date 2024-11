Quận 12: Diễn tập PCCC trong khu dân cư 21/11/2024 14:04

Sáng 21-11, UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM phối hợp thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư khu phố 18.

Tham dự có khoảng 100 cư dân tại khu phố 18.

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ sáng, khói lửa bùng lên từ nhà dân số 24-25 lô B, đường DN3 và DD3-1 do chập điện.

Lửa gặp các vật liệu dễ cháy bùng lên và lan sang các căn nhà lân cận. Đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc, nhiệt độ đám cháy tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của người bị mắc kẹt.

Buổi diễn tập PCCC được tổ chức vào sáng ngày 21-11. Ảnh: NT

Tại thời điểm xảy ra sự cố, có gần 30 người sinh sống và làm việc trong khu dân cư tìm cách thoát ra ngoài.

Lực lượng PCCC cơ sở đã hướng dẫn người dân thoát ra bên ngoài, sử dụng phương tiện chữa cháy. Do đám cháy diễn biến phức tạp, tốc độ cháy lan nhanh nên lực lượng tại chỗ không thể khống chế, tạo nên sự hoảng loạn...

Thực hiện phương châm bốn tại chỗ, lực lượng quân sự phường Tân Hưng Thuận nhanh chóng có mặt, báo động cháy cho các hộ dân trong khu vực…

Buổi diễn tập được tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 người. Ảnh: NT

Lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận đã huy động công an, quân sự, trạm y tế phường cùng các hộ dân sinh sống tại khu vực tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng dập đám cháy để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tổng số lực lượng, phương tiện được điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và cán bộ công nhân viên các đơn vị; ba xe chữa cháy trực thuộc Đội PCCC&CNCH – Công an quận 12 và nhiều phương tiện nghiệp vụ khác.

Lực lượng tại chỗ tham gia diễn tập PCCC. Ảnh: NT

Theo ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, trong năm 2024 đã chỉ đạo thành lập 63/57 tổ tự quản, 32/19 tổ liên gia phủ đều trên địa bàn 19 khu phố.

“UBND phường có sáng kiến vận động trao tặng 19 khung chữa cháy di động cho 19 khu phố, phối hợp công an phường trao tặng 100 bình PCCC cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy 32 cuộc tại khu dân trên địa bàn khu phố” – ông Ẩn thông tin.

Công an Quận 12 cũng huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, phường Tân Hưng Thuận cũng thường xuyên chỉ đạo lực lượng địa chính – xây dựng phối hợp công an phường, cấp uỷ, Văn phòng Khu phố và Ban quản trị các nhà chung cư trên địa bàn rà soát PCCC tại Nhà chung cư An Sương. Kiến nghị Công an quận 12 kiểm tra về an toàn PCCC các lô chung cư, các dãy nhà trọ trên địa bàn phường.