Quận 12: Diễn tập xử lý tình huống cháy nổ tại chung cư 20 tầng 12/11/2024 14:01

(PLO)- Công an quận 12 phối hợp thực hiện buổi diễn tập xử lý tình huống cháy nổ tại chung cư Hoa Phượng, cao 20 tầng ven quốc lộ 1.

Sáng 12-11, Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức buổi diễn tập xử lý tình huống cháy nổ và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chung cư Hoa Phượng (phường Thới An, quận 12).

Theo tình huống giả định, vào sáng cùng ngày xảy ra sự cố chập điện sinh hoạt gây cháy tại một căn hộ.

Cảnh sát huy động phương tiện, lực lượng đến chung cư chữa cháy. Ảnh: NT

Trong lúc chuông báo cháy vang lên thì một người dân ở căn hộ khác đang đun nấu bỏ chạy, quên khóa gas làm nước tràn, bếp gas bị bắt lửa, rò rỉ ra ngoài gây cháy nổ lan sang các căn hộ lân cận…

Lực lượng phối hợp giữa Công an quận 12 và các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy theo phương án. Ảnh: NT

Do đám cháy có nhiều khói khí độc, nồng độ đậm đặc gây ảnh hưởng sức khỏe đến cư dân sinh sống ở khu chung cư. Có chín người bị ngạt khói, ngất ở cầu thang và hai người mắc kẹt ở thang máy.

Xe thang được huy động trong phương án diễn tập tình huống cháy nổ . Ảnh: NT

Lúc này, trong chung cư có khoảng 200 người, dự kiến số người bị thương, bị kẹt trong đám cháy không tự thoát ra được khoảng 11 người.

Buổi diễn tập có sự tham gia của hàng trăm người thuộc các đơn vị và cư dân chung cư. Ảnh: NT

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường khống chế đám cháy, giải cứu người mắc kẹt, cứu người bị thương một cách nhanh chóng, an toàn theo phương án.