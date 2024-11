Diễn tập xử lý tình huống cháy, nổ tại khu dân cư Chợ Gà – Gạo 09/11/2024 12:30

(PLO)- Công an quận 1 (TP.HCM) phối hợp tổ chức chương trình báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH và diễn tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ tại khu dân cư Chợ Gà – Gạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Sáng 9-11, Công an Quận 1 (TP.HCM) phối hợp một số đơn vị tổ chức chương trình Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn PCCC&CNCH và diễn tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ tại khu dân cư tại khu dân cư Chợ Gà – Gạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Tham dự có Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó Trưởng Phòng PC07 - Công an TP.HCM; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Công an quận 1 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại buổi lễ, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Công an quận 1 đã có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại khu dân cư Chợ Gà – Gạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Theo Trung tá Châu, khu dân cư Chợ Gà - Gạo, hình thành trước năm 1975, là khu chợ truyền thống với diện tích tổng cộng khoảng 6.700m², gồm 170 sạp kinh doanh, 192 hộ dân và 790 nhân khẩu. Các sạp và nhà dân ở đây xây dựng san sát, liền kề nhau.

Trao tặng thiết bị PCCC cho các hộ dân khó khăn tại khu dân cư Chợ Gà - Gạo. Ảnh: HỒNG THẮM

Ngoài ra, nhiều sạp hàng có diện tích nhỏ, từ 3m² đến 4m², trong khi các hộ dân còn tự cơi nới, xây dựng từ 1 đến 3 tầng để vừa kinh doanh vừa sinh sống. Kết cấu các công trình chủ yếu bằng gỗ, ván ép, mái tôn và các vật liệu dễ cháy khác như bạc dù, tre nứa, và tấm Alu.

"Khu này thiếu các lối thoát nạn dự phòng và giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan. Do đó, nếu xảy ra cháy nổ, rất dễ lan rộng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản" - Phó Trưởng Công an quận 1 nhấn mạnh.

Tình huống diễn tập. Ảnh: HỒNG THẮM

Để đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư Chợ Gà - Gạo, Trung tá Châu cho biết lãnh đạo các cấp đã liên tục ban hành nhiều chỉ đạo, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy tại nhà ở nhiều tầng và kết hợp kinh doanh. Đồng thời, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo cụ thể qua Báo cáo 858, đánh giá toàn diện tình hình PCCC tại khu vực này.

Lực lượng PCCC tham gia diễn tập. Ảnh: HỒNG THẮM

Một số hoạt động tiêu biểu đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư được Công an quận 1 phối hợp các đơn vị triển khai như: chỉnh trang và vệ sinh các tuyến cáp viễn thông, đường dây điện, tháo dỡ các dây cáp không sử dụng; tuyên truyền mô hình 'Nhà tôi 03 có' với thiết bị báo cháy, mặt nạ phòng độc và lối thoát hiểm thứ hai; huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH cho cư dân và lực lượng dân phòng; trao tặng bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc cho người dân khó khăn...

Các lực lượng tham gia CNCH người dân trong đám cháy. Ảnh: HỒNG THẮM

Từ đó, Trung tá Châu cho biết, công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư đạt một số kết quả nổi bật, bao gồm 100% hộ dân tham gia mô hình với thiết bị báo cháy, mặt nạ phòng độc và lối thoát nạn thứ hai; 100% hộ dân và lực lượng bảo vệ an ninh được huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH; nhân rộng hai tổ liên gia an toàn PCCC; lắp đặt hai họng nước chữa cháy và trao tặng 300 bình chữa cháy, 300 mặt nạ phòng độc cho các hộ dân khó khăn.

Người dân thoát ra khỏi đám cháy. Ảnh: HỒNG THẮM

Mặc dù công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên Phó Trưởng Công an quận 1 nhận định khu dân cư Chợ Gà - Gạo vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do nhà dân xây dựng bằng vật liệu dễ cháy, thiếu giải pháp ngăn cháy và lối thoát nạn.

Công tác CNCH tại hiện trường. Ảnh: HỒNG THẮM

Một số người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về an toàn PCCC, dẫn đến tình trạng để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện hoặc cản trở lối thoát hiểm.

Lực lượng PCCC phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: HỒNG THẮM

"Công an quận tiếp tục phối hợp với UBND phường nhằm duy trì, củng cố công tác PCCC tại khu dân cư, bao gồm tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, và nhân rộng mô hình an toàn PCCC. Đồng thời sẽ duy trì thực hiện các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nâng cao ý thức người dân" - Trung tá Châu nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ.

Đông đảo người dân xem buổi diễn tập. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại chương trình, các lực lượng tại chỗ, lực lượng dân phòng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã phối hợp tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống cháy, nổ tại khu dân cư.

Người dân thích thú với buổi diễn tập. Ảnh: HỒNG THẮM

Mục đích của buổi diễn tập là nâng cao khả năng ứng phó nhanh chóng và hiệu quả của cộng đồng trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi có sự cố xảy ra.