Hơn 1.000 người diễn tập PCCC tại tòa nhà 12 tầng ở Long An 25/10/2024 17:56

(PLO)- Hơn 1.000 người đã tham gia buổi diễn tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà cao 12 tầng ở huyện Bến Lức, Long An.

Ngày 25-10, UBND tỉnh Long An tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp Bộ Công an năm 2024 tại tòa nhà A4, Chung cư Ehome Southgate, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Tình huống giả định xảy ra tại tòa nhà A4, Chung cư Ehome Southgate. Ảnh: HD

Tình huống giả định xảy ra cháy tại tòa nhà A4, Chung cư Ehome Southgate, được xây dựng trên tổng diện tích đất khoảng 1.592 m2. Tòa nhà gồm 12 tầng với 197 căn hộ, hiện có khoảng 300 người dân sinh sống.

Hệ thống báo động cháy cho toàn bộ người dân sinh sống trong Tòa nhà biết thoát ra ngoài.

Lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ của tòa nhà nhanh chóng triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: HD



Khi phát hiện sự cố cháy, Đội trưởng Đội PCCC&CNCH của Tòa nhà sử dụng hệ thống loa âm thanh báo động cháy cho toàn bộ người dân sinh sống trong Tòa nhà biết; đồng thời kích hoạt hệ thống báo cháy tự động, nhanh chóng gọi 114 báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Long An.

Nhận được tin xảy ra cháy lớn, lực lượng PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt tiếp cận chữa cháy. Ảnh: HD

Nhận được tin xảy ra cháy lớn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình, diễn biến của vụ cháy.

Lực lượng đã điều động Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và đề nghị Công an TP.HCM chi viện lực lượng và phương tiện đến hiện trường hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chó nghiệp vụ được điều động đến tìm kiếm nạn nhân trong đám cháy. Ảnh: HD

Các nạn nhân được lực lượng tham gia chữa cháy hỗ trợ đưa cấp cứu. Ảnh: HD

Sau một thời gian chữa cháy và CNCH, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đám cháy đã được các lực lượng khống chế và dập tắt hoàn toàn; đã tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Lực lượng PCCC tìm cách tiếp cận hỗ trợ nạn nhân tại các căn hộ của tòa nhà. Ảnh: HD

Nạn nhân được lực lượng PCCC đưa thoát hiểm bằng dây. Ảnh: HD

Các thang cao từ 32m đến 56 m được hỗ trợ đến hiện trường để chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh:HD

Theo Thượng tá Trương Văn Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Long An, cuộc diễn tập đã huy động hơn 1.113 người tham gia và hơn 50 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các loại.

Cạnh đó, còn có sự phối hợp, hỗ trợ về lực lượng, phương tiện và trang thiết bị từ các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Chánh thuộc Công an TP.HCM.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu tại buổi diễn tập PCCC. Ảnh: HD

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ghi nhận và biểu dương công tác tham mưu, tổ chức diễn tập với phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp Bộ Công an năm 2024.

Trong đó, sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia đã góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành, huy động các lực lượng khi có sự cố, tai nạn cháy, nổ xảy ra.

Quang cảnh diễn tập tại tòa nhà Chung cư Ehome Southgate, huyện Bến Lức. Ảnh: HD

Theo ông Sơn, đây là công trình lớn, tiêu biểu, tập trung nhiều cư dân sinh sống, việc tổ chức diễn tập phương án đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân và Ban Quản lý chung cư.

Việc này còn giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng chữa cháy cơ sở và các lực lượng tham gia diễn tập tăng cường sự phối hợp tác chiến trong xử lý các tình huống cháy, nổ.

Đồng thời, nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu, bản lĩnh, khả năng lãnh đạo, chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An và huyện Bến Lức trao tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: HD

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập. Ảnh: HD

Tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia diễn tập.