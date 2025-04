Bộ Công an chung tay xóa nhà tạm, mang niềm vui đến người dân Bạc Liêu 03/04/2025 16:50

(PLO)- Hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 3-4, Bộ Công an phối hợp cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao tặng nhà và bàn giao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện đời sống cho người dân Bạc Liêu, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Một nghi thức trong ngày lễ Bộ công an trao tặng 700 căn nhà, chung tay cùng tỉnh Bạc Liêu xoá nhà tạm. Ảnh CTV.

Tham dự buổi lễ có: Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ.

Bạc Liêu là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 7,32% dân số.

Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, hạn mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển.

Theo thống kê, tỉnh Bạc Liêu hiện còn 3.886 hộ nghèo (chiếm 1,71%) và 6.911 hộ cận nghèo (chiếm 3,04%). Trong đó, có khoảng 1.758 hộ nghèo, cận nghèo đang phải sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát. Nhu cầu xoá nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Bạc Liêu là rất lớn.

Trước tình hình đó, đầu năm 2025, Bộ Công an đã chủ trương hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu xây dựng 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 35 tỉ đồng. Để triển khai hiệu quả, Văn phòng Bộ Công an đã làm việc trực tuyến với Công an tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị liên quan.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đối ứng 7 tỉ đồng, nâng mức hỗ trợ lên 60 triệu đồng/căn nhà.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ công an trong buổi lễ chung tay xoá nhà tạm cho tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Ban Chỉ đạo và khảo sát để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân.

Qua đó, thị xã Giá Rai có 200 hộ, huyện Hòa Bình có 45 hộ, huyện Vĩnh Lợi có 100 hộ, huyện Phước Long có 55 hộ, huyện Đông Hải có 250 hộ và huyện Hồng Dân có 50 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Cán bộ chiến sĩ công an các cấp đã tích cực hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu. Dự kiến, 700 căn nhà trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát đợt này sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 19-5-2025, nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, nhấn mạnh truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc và tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong những năm qua, Bộ Công an đã vận động và phối hợp xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường với kinh phí gần 1.000 tỉ đồng.

Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo hơn 3.000 căn nhà, với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động 362 tỉ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng, Gia Lai và tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khác xoá nhà tạm, nhà dột nát.