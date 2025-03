Vụ trộm 4 bánh xe ô tô ở Bạc Liêu: Thủ phạm ra đầu thú vì biết bị 'dính' camera 26/03/2025 18:40

Ngày 26-3, Công an phường 7, thành phố Bạc Liêu đã tạm giữ hình sự Trần Chiêu Bình, 26 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu để làm rõ vụ trộm 4 bánh xe ô tô xảy ra trên địa bàn phường này vào đêm 24 sáng 25-3-2025.

Thủ phạm và những bánh xe tang vật. Ảnh từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bạc Liêu.

Một nhân chứng kể lại với phóng viên PLO, khi Công an đang làm hiện trường vụ mất trộm 4 bánh xe ô tô, Trần Chiêu Bình trà trộn vào đám đông hiếu kỳ để do thám xem Công an có khả năng tìm ra mình hay không. Và Bình đã do thám được Công an đã nắm bằng chứng hình ảnh từ nhiều camera của nhà dân gần đó.

Từ đó, khi được các chiến sĩ Công an vận động, Bình đã đầu thú lúc khoảng 11 giờ trưa 25-3-2025. Và cũng trong buổi sáng này, Bình dẫn đường để Công an đi thu thập 4 bánh xe ô tô tang vật, nó cách hiện trường vụ trộm khoảng 2km, trong một bụi rậm.

Như PLO đã thông tin, anh U ở thành phố Bạc Liêu làm nghề tài xế xe dịch vụ ở thành phố Bạc Liêu. Anh dành dụm tiền và mới vừa mua được chiếc ô tô điện VF5. Anh nhận xe và chạy về đậu trên vỉa hè công cộng ở khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu, đợi sáng mai đưa xe đi khám gắn biển số.

Tình trạng chiếc xe của anh U sáng ngày 25-3-2025. Ảnh: CTV

Sáng sớm hôm sau, ngày 25-3-2025, người dân đi tập thể dục đến báo anh xe mới mua của anh không còn bánh nào, anh tá hoả đi báo Công an.