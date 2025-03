Lời khai 5 người đánh hội đồng nam sinh bằng hung khí ở Đồng Nai 29/03/2025 14:00

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 5 nghi can đánh hội đồng nam sinh bằng hung khí để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 29-3, liên quan đến vụ nam học sinh bị đánh hội đồng đến nứt sọ khi đang trên đường về nhà, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 5 nghi can gồm: PBN (16 tuổi), Nguyễn Văn Nguyên (20 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi), PVK (16 tuổi), TVNH (16 tuổi, cả 5 nghi can ngụ TP Biên Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Công an cũng cho gia đình bảo lãnh đối với NTĐ (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). Đ bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Công an tạm giữ 5 trong 6 thanh thiếu niên về hành vi giết người. Ảnh: CAĐN.

Bước đầu các nghi phạm khai nhận: Trưa 27-3, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương với một thiếu nữ 16 tuổi (ngụ TP Biên Hòa) nên PBN đã rủ nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn với em NMT (17 tuổi, học sinh lớp 10).

Khi đi, N mang theo 1 con dao tự chế, còn K mang theo 1 gậy ba khúc bằng kim loại.

Sau đó cả nhóm đi xe máy đến một quán cà phê ở phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) ngồi đợi. Đến trưa cùng ngày, phát hiện em NMT đi bộ từ trong cổng trường ra, thì N chỉ cho đồng phạm.

Hung khí nhóm này dùng gây án. Ảnh: CAĐN.

Lúc này, K rút gậy ba khúc chạy đến đánh vào vùng đầu em NMT, còn đồng phạm dùng tay đánh vào đầu và mặt gây thương tích rồi nhanh chân bỏ trốn. Nam sinh NMT ngã gục tại chỗ.

Mọi người đưa em NMT đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) .

Qua khám lâm sàng xác định bệnh nhân bị xuất huyết nhện dưới thái dương, nứt sọ thái dương...

Nhóm nghi can đánh hội đồng nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Ngay trong chiều cùng ngày, công an đã nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi phạm.