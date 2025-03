Chi 5 triệu đồng, thuê người tạt sơn tiệm spa vì mâu thuẫn cá nhân 30/03/2025 13:27

(PLO)- Do mâu thuẫn giữa mẹ và một nhân viên cũ của tiệm Soul Spa, một nam thanh niên đã thuê người tạt sơn với giá 5 triệu đồng.

Ngày 30-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) củng cố hồ sơ, điều tra vụ tạt sơn tiệm Soul Spa (số 25 Đỗ Quang Đẩu, quận 1) do mâu thuẫn cá nhân.

Theo lời khai ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ của NHS (18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) và một phụ nữ tên S – nhân viên cũ tại tiệm Soul Spa.

Tại cơ quan công an, ĐMQ khai nhận được S trả công 5 triệu đồng để thực hiện hành vi. Ảnh: HỒNG THẮM

Khoảng 20 giờ ngày 15-2, S liên hệ với ĐMQ (17 tuổi, ngụ quận 8) qua ứng dụng Facebook, hẹn gặp tại quán cà phê lề đường chung cư Đức Khải, phường Phú Mỹ, quận 7. Tại đây, S nhờ Q tạt sơn tiệm spa của chị S và thỏa thuận trả công 5 triệu đồng, đưa trước 3 triệu, số còn lại sẽ đưa sau khi hoàn thành.

Hai ngày sau, S chở Q đến đường Đỗ Quang Đẩu để xác định vị trí tiệm spa. Sau khi biết được địa chỉ, cả hai quay lại quán cà phê bàn bạc thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến khoảng 12 giờ ngày 20-2, Q rủ NVKN (trú quận 7) tham gia với lời hứa trả 500.000 đồng. Sau đó, cả hai dùng xe máy biển số 59E1-437XX di chuyển đến địa điểm thực hiện hành vi.

Trên đường đi, Q ghé một cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu mua một thùng sơn đỏ với giá 130.000 đồng. Khoảng 14 giờ 44 phút cùng ngày, khi đến tiệm Soul Spa, Q xuống xe, mang theo thùng sơn, tay trái mở cửa, tay phải tạt sơn vào bức tường bên trong tiệm rồi nhanh chóng lên xe cùng N rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, một phần tường quán và nhiều vật dụng bị dính sơn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.