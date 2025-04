Bình Dương chính thức ‘chốt’ tên gọi, trụ sở các xã, phường sau sáp nhập 24/04/2025 19:51

Ngày 24-4, HĐND tỉnh Bình Dương (khóa X) tổ chức Kỳ họp thứ 23 (chuyên đề) thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Phường Thới Hòa (TP Bến Cát) là địa phương duy nhất của tỉnh Bình Dương giữ nguyên hiện trạng do đủ quy mô về diện tích và dân số. Ảnh: ĐT

Đáng chú ý, HĐND tỉnh Bình Dương đã tán thành chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM lấy tên là TP.HCM.

Bên cạnh đó, kỳ họp đã xem xét và thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, sau sắp xếp Bình Dương còn lại 36 ĐVHC cấp xã (gồm 24 phường, 12 xã) (giảm 55 ĐVHC cấp xã, tỉ lệ giảm 60,4%).

Trong đó, có 1 phường đủ tiêu chuẩn theo quy định, không thực hiện sắp xếp (phường Thới Hòa).

Đồng thời, Bình Dương xác định 10 ĐVHC cấp xã sau sắp xếp là địa bàn trọng điểm của tỉnh và các địa phương cấp huyện hiện nay để tạo không gian dư địa phát triển, nâng tầm đô thị trong tương lai.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Bình Dương đã có 92% trong tổng số gần 353.000 cử tri được hỏi, đồng ý việc sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM.

Trước đó, Bình Dương đã có một số dự thảo về sáp nhập ĐVHC cấp xã. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, UBND và Tỉnh ủy Bình Dương đã thông qua dự thảo sắp xếp 91 ĐVHC cấp xã còn 36 ĐVHC cấp xã.

Ngoài ra, dự thảo cũng chỉnh sửa tên và địa giới sáp nhập của một số phường, xã để không trùng tên với TP.HCM và phù hợp với lịch sử, thực tế.

Sau sắp xếp, phường Dĩ An là phường có quy mô dân số đông nhất, với khoảng gần 228.000 người, diện tích tự nhiên là 21,375 km2.

Phường Dĩ An được hợp nhất từ phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (trụ sở tại UBND TP Dĩ An).

Riêng phường Thới Hòa (thuộc TP Bến Cát) là địa phương duy nhất của tỉnh Bình Dương giữ nguyên hiện trạng do đủ quy mô về diện tích và dân số. Phường Thới Hòa có diện tích tự nhiên là khoảng 37,900 km2, quy mô dân số là gần 80.000 người.