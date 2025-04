Sau sáp nhập, Bình Dương còn 36 xã, phường

Ngày 22-4, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 92.​

Tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình, Đề án và Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của tỉnh Bình Dương.

Bình Dương sẽ sáp nhập 91 xã, phường, thị trấn còn 36 xã, phường (12 xã và 24 phường), giảm 55 đơn vị.

36 ĐVHC cấp xã của Bình Dương đều bảo đảm các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số.

Sau sắp xếp, phường Dĩ An là phường có quy mô dân số đông nhất, với khoảng gần 228.000 người, diện tích tự nhiên là 21,375 km2.

Phường Dĩ An được hợp nhất từ phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp (trụ sở tại UBND TP Dĩ An).

Còn xã Phú Giáo là xã có diện tích tự nhiên rộng nhất với 192,833 km2, quy mô dân số là 42.739 người.

Xã Phú Giáo được hợp nhất từ xã An Linh, An Long, Tân Long (trụ sở UBND xã An Long).

Riêng phường Thới Hòa (thuộc TP Bến Cát) là địa phương duy nhất của tỉnh Bình Dương giữ nguyên hiện trạng do đủ quy mô về diện tích và dân số. Phường Thới Hòa có diện tích tự nhiên là khoảng 37,900 km2, quy mô dân số là gần 80.000 người.

Tên gọi 36 xã, phường và trụ sở hành chính

1. Hợp nhất phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân và Phú Chánh (TP Tân Uyên), lấy tên là phường Bình Dương, trụ sở tại phường Hòa Phú.

2. Hợp nhất phường Định Hòa, Chánh Mỹ (trừ một số khu phố), Hiệp Thành và Tương Bình Hiệp, lấy tên là phường Chánh Hiệp, trụ sở tại phường Tương Bình Hiệp.

3. Hợp nhất phường Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, một phần phường Hiệp Thành và một phần phường Chánh Mỹ lấy tên là phường Thủ Dầu Một, trụ sở tại UBND TP Thủ Dầu Một.

4. Hợp nhất phường Phú Lợi, Phú Hòa và một phần phường Hiệp Thành, lấy tên là phường Phú Lợi, trụ sở tại phường Phú Hòa.

5. Hợp nhất phường Bình An, Bình Thắng và Đông Hòa lấy tên là phường Đông Hòa (trụ sở tại phường Đông Hòa).

6. Hợp nhất phường Dĩ An, An Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp, lấy tên là phường Dĩ An (trụ sở tại UBND TP Dĩ An).

7. Hợp nhất phường Tân Bình, một phần phường Tân Đông Hiệp và một phần phường Thái Hòa (TP Tân Uyên) lấy tên là phường Tân Đông Hiệp (trụ sở tại phường Tân Bình).

8. Hợp nhất xã An Sơn, phường Hưng Định và An Thạnh lấy tên là phường Thuận An (trụ sở tại phường Hưng Định).

9. Hợp nhất phường Thuận Giao và một phần phường Bình Chuẩn lấy tên là phường Thuận Giao (trụ sở tại phường Bình Chuẩn).

10. Hợp nhất phường Bình Hòa và một phần phường Vĩnh Phú lấy tên là Phường Bình Hòa (trụ sở tại phường Bình Hòa).

11. Hợp nhất phường Lái Thiêu, Bình Nhâm và một phần phường Vĩnh Phú lấy tên là phường Lái Thiêu (trụ sở tại UBND TP Thuận An).

12. Hợp nhất phường An Phú và một phần phường Bình Chuẩn lấy tên là phường An Phú (trụ sở tại phường An Phú).

13. Hợp nhất phường Vĩnh Tân và thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên) lấy tên là phường Vĩnh Tân (trụ sở tại phường Vĩnh Tân).

14. Hợp nhất phường Hội Nghĩa và xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) lấy tên là phường Bình Mỹ (trụ sở tại phường Bình Mỹ).

15. Hợp nhất xã Bạch Đằng, phường Uyên Hưng, xã Tân Lập, một phần xã Tân Mỹ và một phần xã Đất Cuốc lấy tên là phường Tân Uyên (trụ sở tại UBND TP Tân Uyên).

16. Hợp nhất phường Khánh Bình và Tân Hiệp lấy tên là Phường Tân Hiệp (trụ sở tại phường Tân Hiệp).

17. Hợp nhất phường Thạnh Phước, xã Thạnh Hội, một phần phường Thái Hòa, phường Tân Phước Khánh và Tân Vĩnh Hiệp lấy tên là phường Tân Khánh (trụ sở tại phường Thái Hòa).

18. Hợp nhất phường Tân An, Hiệp An và xã Phú An lấy tên là phường Phú An (trụ sở tại phường Hiệp An).

19. Hợp nhất phường An Tây, một phần xã Thanh Tuyền và một phần xã An Lập (huyện Dầu Tiếng) lấy tên là phường Tây Nam (trụ sở tại phường An Tây).

20. Hợp nhất phường An Điền, một phần phường Mỹ Phước và xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng) lấy tên là phường Long Nguyên (trụ sở tại phường An Điền).

21. Hợp nhất phường Mỹ Phước (trừ một phần), xã Lai Hưng và Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) lấy tên là phường Bến Cát (trụ sở tại UBND TP Bến Cát).

22. Hợp nhất phường Chánh Phú Hòa và xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng), lấy tên là phường Chánh Phú Hòa (trụ sở tại phường Chánh Phú Hòa).

23. Phường Thới Hòa giữ nguyên hiện trạng.

24. Hợp nhất phường Hòa Lợi và Tân Định lấy tên là phường Tân Định (trụ sở tại phường Hòa Lợi)

25. Hợp nhất xã Đất Cuốc, xã Tân Định, thị trấn Tân Thành lấy tên là Xã Bắc Tân Uyên (Trụ sở tại UBND huyện Bắc Tân Uyên).

26. Hợp nhất xã Tân Mỹ (các ấp 1, Giáp Lạc), xã Thường Tân, xã Lạc An, xã Hiếu Liêm lấy tên là xã Thường Tân (trụ sở tại UBND xã Lạc An).

27. Hợp nhất xã An Linh, An Long, Tân Long lấy tên là xã Phú Giáo (trụ sở UBND xã An Long).

28. Hợp nhất xã An Thái, Phước Sang và Tân Hiệp lấy tên là xã Phước Thành (trụ sở UBND xã Phước Sang).

29. Hợp nhất xã Vĩnh Hoà, Phước Hoà và xã Tam Lập (Các ấp: Cây Khô, Đuôi Chuột) lấy tên là xã Phước Hòa (Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa).

30. Hợp nhất xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và xã Tam Lập (Các ấp: Gia Biện, Đồng Tâm) lấy tên Xã Phước Vĩnh (trụ sở tại UBND huyện Phú Giáo).

31. Hợp nhất xã Trừ Văn Thố, Xã Cây Trường II và Thị trấn Lai Uyên (Khu phố Bàu Lòng) lấy tên là xã Trừ Văn Thố (trụ sở tại UBND xã Trừ Văn Thố).

32. Thị trấn Lai Uyên ( trừ khu phố Bàu Lòng) lấy tên là xã Bàu Bàng (trụ sở tại UBND huyện Bàu Bàng).

33. Hợp nhất xã Minh Tân (trừ ấp Tân Định), xã Minh Hoà, xã Minh Thạnh (trừ các ấp: Căm Xe, Cần Đôn) lấy tên là xã Minh Thạnh (Trụ sở tại UBND xã Minh Hòa).

34. Hợp nhất xã Long Tân, xã Long Hòa, xã Minh Tân (ấp Tân Định) và Xã Minh Thạnh (các ấp: Căm Xe, Cần Đôn) lấy tên là Xã Long Hòa (trụ sở tại UBND xã Long Hòa).

35. Hợp nhất xã Định An, xã Định Thành, xã Định Hiệp (các ấp: Định Lộc, Hiệp Thọ, Hiệp Lộc, Hiệp Phước) và Thị trấn Dầu Tiếng lấy tên là xã Dầu Tiếng (trụ sở tại UBND huyện Dầu Tiếng).

36. Hợp nhất xã Thanh An, xã Định Hiệp (các ấp: Định Phước, Đồng Trai, Định Thọ, Dáng Hương), xã Thanh Tuyền (ấp Đường Long) và xã An Lập (trừ ấp Hố Cạn và ấp Kiến An) lấy tên là xã Thanh An (trụ sở tại UBND xã Thanh An).