Sau sáp nhập, cán bộ có thể làm việc tại trụ sở cũ của Long An và Tây Ninh 22/04/2025 17:51

Theo đề án hợp nhất tỉnh Tây Ninh và Long An, Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Tây Ninh mới sẽ đặt tại TP Tân An, tỉnh Long An hiện nay.

Tỉnh Tây Ninh mới sẽ trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của cả nước. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cũng theo đề án, sau khi hợp nhất, căn cứ điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của bộ máy chính quyền có thể bố trí tỷ lệ hợp lý số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh Tây Ninh và Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Tây Ninh mới, để bảo đảm công tác quản lý nhà nước, giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập.

Trong những năm qua, Long An và Tây Ninh cũng là “điểm sáng” trong bức tranh tổng thể về kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam.

Cả hai địa phương đều có vị trí chiến lược, tiềm năng kinh tế lớn và những bước đi mạnh mẽ trong việc phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI).

Với Long An là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng khi tiếp giáp TP.HCM về phía Đông, giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia về phía Bắc và tiếp giáp 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang về phía Tây và Nam.

Nhờ nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Long An vừa có điều kiện để phát triển công nghiệp, vừa có thế mạnh phát triển về nông nghiệp.

Tương tự, tỉnh Tây Ninh cũng có vị trí chiến lược nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đang trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt Cửa khẩu Mộc Bài - một trong những cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực phía Nam, Tây Ninh đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Tây Ninh có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, có các công trình nổi tiếng như: Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới; Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á; Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh; hồ Dầu Tiếng (công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á); Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam...

Hiện nay, hai tỉnh ưu tiên phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghiệp cao và du lịch. Tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An đang tăng cường kết nối hạ tầng giao thông để thúc đẩy giao thương giữa hai tỉnh.

Các tuyến đường như ĐT 822, ĐT 823, ĐT 825 đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết Tây Ninh với các huyện Đức Hòa, Bến Lức của Long An. Điều này giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng giữa các khu công nghiệp của hai địa phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; việc duy trì hai đơn vị hành chính riêng biệt dẫn đến làm phân tán các nguồn lực, tiềm năng của các địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội; ảnh hưởng lớn đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội và việc phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn.

Việc sáp nhập 2 tỉnh thành 1 tỉnh mới sẽ mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân...