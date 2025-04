An Giang thay đổi phương án đặt tên xã phường 24/04/2025 19:55

(PLO)- An Giang thống nhất chủ trương điều chỉnh tên gọi sau sắp xếp một số xã, phường, không lấy phương vị (Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc) để đặt tên xã phường

Ngày 24-4 Tỉnh uỷ An Giang đã có thông báo kết luận hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương điều chỉnh tên gọi sau sắp xếp 1 số phường, xã trong dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

Cùng ngày Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI tổ chức Hội nghị chuyên đề do Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chủ trì. Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tên gọi sau sắp xếp một số xã, phường trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và kết luận thống nhất chủ trương điều chỉnh tên gọi sau sắp xếp một số xã, phường trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang gắn với truyền thống lịch sử của địa phương và không lấy phương vị (Trung, Đông, Tây, Nam, Bắc) để đặt tên xã phường. Tên gọi cụ thể do các huyện, thành, thị đề xuất đảm bảo không trùng tên gọi xã, phường sau sắp xếp của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm hành chính tỉnh An Giang

Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các địa phương có tên đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp thay đổi so với lần lấy ý kiến trước để hoàn chỉnh Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Chính phủ theo quy định.

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, triển khai thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức; nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Giao các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc lấy ý kiến Nhân dân đối với địa bàn phụ trách.