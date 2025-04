TP.HCM tiếp nhận 119.000 hồ sơ đủ điều kiện sát hạch lái xe 03/04/2025 18:21

Chiều 3-4, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư mini, nhà trọ… trên địa bàn TP.

Hơn 1.000 cơ sở nhà trọ vi phạm về PCCC

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 1.046 cơ sở tồn tại vi phạm về PCCC, gồm hơn 9.500 phòng trọ với hơn 15.500 người thuê trọ.

Tính đến 2-4, có 209/1.046 cơ sở tự dừng hoạt động do chưa hoàn thành các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Đối với 837 cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC còn lại, Công an TP.HCM đã thống kê cụ thể danh sách, tham mưu lãnh đạo UBND TP chỉ đạo UBND cấp huyện căn cứ quy định của pháp luật đề nghị cơ sở dừng hoạt động.

Công an TP và công an cấp xã cũng phối hợp chính quyền địa phương thông báo để khách thuê trọ biết nơi đang sinh sống không đảm an toàn về PCCC, đề nghị người dân tìm nơi thuê trọ khác để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống.

“Công an TP sẽ thông báo công khai danh sách các cơ sở vi phạm và danh sách các cơ sở đảm bảo an toàn về PCCC trên địa bàn để người thuê trọ chủ động tìm nơi ở mới” - Thượng tá Long nói và thông tin Công an TP sẽ phối hợp ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương vận động chủ các cơ sở đảm bảo quy định về PCCC hỗ trợ cho người thuê trọ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, công an cấp xã sẽ tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về cư trú cho người thuê trọ, không giải quyết đăng ký cư trú đối với các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, công an cấp xã còn thông báo số điện thoại trực ban công an phường, xã, thị trấn, trực ban Công an TP hoặc thông qua ứng dụng Help114 để người dân thuận tiện phản ánh các cơ cở vi phạm vẫn lén lút hoạt động.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn chủ cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC khắc phục, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC…

Sau khi khắc phục xong, nếu các cơ sở đảm bảo quy định về PCCC sẽ tiếp tục hoạt động.

119.000 hồ sơ đủ điều kiện sát hạch lái xe

Thông tin về công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), Thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM, cho biết, ngày 28-2, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 12 quy định về sát hạch, cấp GPLX, cấp sử dụng GPLX quốc tế. Trong đó quy định cụ thể về tổ chức sát hạch GPLX.

Thượng tá Đỗ Trung Dung, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an TP.HCM, thông tin đã có 119.000 hồ sơ đủ điều kiện sát hạch lái xe. Ảnh: HÀ THƯ

Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục CSGT và Sở Giao thông công chánh để tập huấn cho 245 cán bộ, chiến sĩ và cấp thẻ sát hạch viên; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị sát hạch.

Thượng tá Dung thông tin Công an TP.HCM sẽ thành lập hội đồng sát hạch, phối hợp với cơ sở sát hạch để thực hiện sát hạch cho người dân. Lúc này, Cục CSGT cũng đang hoàn tất kế hoạch, phần mềm để triển khai sớm nhất.

Ông cho biết Công an TP đã phối hợp các cơ sở đào tạo lái xe tiếp nhận 119.000 hồ sơ học viên đủ điều kiện sát hạch. Trong đó 48.000 hồ sơ đủ điều kiện sát hạch lái xe ô tô, còn lại là mô tô. Đồng thời, Công an TP cũng tiếp nhận 26.224 hồ sơ đề nghị cấp đổi GPLX.

TP.HCM thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe tại công an phường. Ảnh: HOÀNG GIANG - NGUYỆT NHI

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an TP đã tổ chức tiếp nhận trực tiếp hồ sơ cấp đổi GPLX cho người dân tại 25 điểm tiếp nhận trên địa bàn. Trong đó, 22 điểm tiếp nhận cấp đổi GPLX tại công an cấp xã và duy trì 3 điểm tiếp nhận hồ sơ sát hạch, cấp đổi GPLX trước đây của Sở GTVT (nay là Sở Giao thông công chánh).

Công an TP cũng vận động, khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp đổi GPLX, tránh việc phải đi lại đến các điểm cấp đổi.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở GTVT TP sang Công an TP quản lý.